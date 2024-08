Magnussen ne regrette pas son retour "fou" en F1 en 2022

Après avoir passé un an hors de la Formule 1, Kevin Magnussen avait été rapatrié à la dernière minute par Haas pour participer à la saison 2022. L'équipe américaine avait dû se séparer du pilote russe Nikita Mazepin, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février de cette même année.

Le Danois avait donc finalisé son contrat quelques jours avant les essais de pré-saison à Bahreïn, entamant sa campagne de F1 sans aucune préparation, la tête encore posée sur un transat.

"J'étais assis sur une plage, un verre à la main [quand on m'a annoncé la nouvelle], je n'étais pas du tout dans l'état d'esprit de la Formule 1 et [soudainement], c'était la panique", explique Magnussen à Motorsport.com. "De la plage à l'aéroport, bam, bam, bam, je me suis retrouvé dans le paddock, brûlé par le soleil, sans aucune préparation mentale. Toute cette transition a été folle et excitante."

Magnussen avait été écarté en 2020 par la même écurie qui l'a récupéré, remplacé par Mazepin et Mick Schumacher. Le Danois s'était engagé en IMSA avec Chip Ganassi Racing, remportant une course et terminant septième du championnat. Il avait également participé aux 24 Heures du Mans en 2021.

Mais son rapatriement express en F1 ne lui a pas fait défaut. Dès le premier Grand Prix, Magnussen s'est très vite remis dans le bain en terminant cinquième de la course à Bahreïn après s'être qualifié septième. Il a même inscrit la première et seule pole position de sa carrière cette même saison à São Paulo.

À la question s'il regrettait son retour en Formule 1, le Danois à répondu : "Non, non, non, honnêtement, je ne le regrette pas. J'ai pris beaucoup de plaisir à essayer quelque chose d'aussi inattendu. J'ai eu un enfant et j'ai entamé une nouvelle phase de ma vie avec ma femme et ma famille. Puis, boum, je suis revenu, et toute cette expérience a été très excitante pour moi et ma famille."

Kevin Magnussen et l'équipe Haas à la ligne d'arrivée du GP de Bahreïn 2022. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

À la fin de 2024, Kevin Magnussen quittera Haas une seconde fois, alors que l'équipe américaine accueillera deux nouveaux pilotes : Oliver Bearman et Esteban Ocon. Le pilote de 31 ans a connu une saison dans l'ombre de son coéquipier Nico Hülkenberg qui a inscrit 22 des 27 points de l'écurie.

Il explique qu'il s'attendait à ces difficultés et qu'il était conscient qu'une fois la période de "lune de miel" passée après sa réunion avec la F1, l'aventure n'aurait de toute façon pas été toute rose : "Il faut s'attendre à cela lorsque l'on entre en Formule 1", a déclaré Magnussen à propos des moments difficiles. "J'étais déjà un pilote de Formule 1 expérimenté lorsque je suis revenu, je savais à quoi m'attendre."

"Rien n'a vraiment été une surprise, donc je savais. Je savais qu'il y aurait des obstacles et je savais aussi que ça n'allait pas se faire en douceur et je savais qu'il y aurait une phase de lune de miel et qu'ensuite il y aurait une sorte de, vous savez... tout ça, j'y avais pensé. Cela fait partie du processus."

Avec Ewan Gale et Oleg Karpov