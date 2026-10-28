Formule 1 GP de Mexico

Max Verstappen absent en EL1 au Mexique avec Red Bull

Ayumu Iwasa remplacera le Néerlandais lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Mexico.

Ewan Gale

Publié: 28 oct. 2026, 17:57

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen cédera sa place lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Mexico, Red Bull poursuivant son programme de roulage des rookies en EL1.

Les équipes doivent offrir aux rookies, définis comme des pilotes ayant disputé deux Grands Prix ou moins, au moins quatre occasions de rouler lors des séances d'essais libres au cours de la saison. Ce quota est réparti entre deux séances par pilote titulaire engagé en course.

Le quadruple champion du monde sera remplacé sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez par Ayumu Iwasa, qui a déjà participé à trois séances d'EL1 cette saison.

Le Japonais a piloté la RB22 sur le circuit de Barcelona-Catalunya et à Monza, avant de prendre le volant de la monoplace des Racing Bulls en Autriche.

Iwasa disputera ainsi sa huitième séance d'EL1 au total, et sa deuxième au Mexique après avoir roulé pour Racing Bulls l'an dernier.

Ayumu Iwasa

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen et Red Bull ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines, avec des victoires à Sepang et à Singapour, suivies d'un nouveau podium lors du Grand Prix des États-Unis, le week-end dernier.

L'écurie basée à Milton Keynes n'a toutefois pas résolu tous ses problèmes. Les mauvais départs et les difficultés de communication radio continuent notamment de pénaliser le Néerlandais et son coéquipier Isack Hadjar.

Les rookies à l'honneur au Mexique

La participation d'Iwasa s'inscrit dans une série d'annonces concernant les rookies qui prendront le volant lors des EL1 au Mexique.

George Russell laissera sa place à Fred Vesti chez Mercedes. Le Britannique pourrait vivre un week-end particulier, puisque son coéquipier Kimi Antonelli a l'occasion de devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1.

Gabriele Mini et Freddie Slater feront leurs débuts en F1 lors de cette séance avec Alpine et Audi, tandis que Haas offrira du temps de roulage à son pilote de réserve Ryo Hirakawa.

Luke Browning retrouvera également le volant d'une F1 chez Williams, tandis que Colton Herta remplacera Valtteri Bottas chez Cadillac.

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