Formule 1 GP de Mexico

Colapinto et Russell privés d'EL1 au Grand Prix de Mexico

Plusieurs jeunes pilotes seront en piste lors des EL1, dont Gabriele Mini, qui fera ses débuts lors d'un week-end de Grand Prix.

Benjamin Vinel

Publié: 27 oct. 2026, 16:13

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Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Gabriele Mini s'apprête à faire ses débuts lors d'un week-end de course en Formule 1. Le pilote italien prendra le volant de la monoplace de Franco Colapinto lors des Essais Libres 1 du Grand Prix du Mexique.

Ancien leader du championnat de Formule 2, Mini occupe désormais la quatrième place du classement et n'a plus qu'une infime chance de décrocher le titre, sous réserve que les deux dernières manches se déroulent comme prévu. Il fait partie de l'Alpine Academy depuis le début de la saison 2023, après avoir terminé vice-champion de Formula Regional European Championship.

Également vice-champion de Formule 3, Mini a déjà acquis de l'expérience en F1 grâce au programme TPC (Testing of Previous Cars) d'Alpine. Il va désormais découvrir les monoplaces actuelles, très différentes de celles qu'il a pilotées jusqu'ici, sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

"J'ai hâte de prendre le volant de l'A526 et de participer à mes tout premiers Essais Libres 1 en Formule 1", a déclaré Mini. "Après avoir fait partie de l'Alpine Academy pendant plusieurs années et progressé dans les catégories de promotion, participer à une séance officielle de Formule 1 sera un moment vraiment spécial pour moi. Je remercie Flavio [Briatore, le directeur de l'équipe], Steve [Nielsen, le directeur général] et toute l'équipe pour leur confiance et cette opportunité."

Gabriele Mini

Photo de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"J'ai beaucoup travaillé sur ma préparation à Enstone, en passant du temps sur le simulateur et en collaborant étroitement avec les ingénieurs afin d'être aussi prêt que possible et de donner le meilleur de moi-même, à titre personnel comme pour l'équipe. Mon objectif est de faire le meilleur travail possible en piste et de fournir à l'équipe des données et des retours précieux pour, je l'espère, préparer un week-end réussi, au cours duquel Pierre [Gasly] et Franco viseront tous deux à marquer des points."

De nombreuses équipes feront appel à de jeunes pilotes lors des EL1 au Mexique afin de satisfaire à l'obligation annuelle de quatre participations de rookies, soit deux par monoplace sur l'ensemble de la saison. Chez Alpine, la séance de Mini sera la troisième de ce type, après les apparitions du pilote de réserve Paul Aron au Hungaroring et à Monza.

Chez Williams, le pilote de réserve Luke Browning disputera ses huitième et neuvième séances d'EL1 en carrière au Mexique et au Brésil. Il remplacera respectivement Alexander Albon et Carlos Sainz.

"Je suis heureux de retrouver la FW48 et reconnaissant envers l'Atlassian Williams F1 Team de me confier les quatre séances d'EL1 réservées aux rookies cette année", a déclaré Browning, qui occupe actuellement une modeste 13e place pour sa première saison en Super Formula. "C'est une excellente occasion d'accumuler des tours au volant de la voiture, d'approfondir ma compréhension du nouveau package et de rapporter à Grove des données et des retours utiles. Chaque séance permet d'apprendre quelque chose de nouveau, et je tirerai le maximum de cette expérience pour continuer à progresser et aider l'équipe à avancer."

George Russell, Mercedes

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Vice-champion de Formule 2 en 2023, Frederik Vesti disputera sa troisième séance d'essais libres de la saison avec Mercedes au Mexique, au volant de la W17 de George Russell.

"Un immense merci à George de me laisser piloter sa voiture", a déclaré le Danois. Russell aurait toutefois peut-être préféré participer aux trois séances d'essais, après avoir connu à Austin "six bons tours, 50 mauvais tours", une situation qu'il avait lui-même du mal à comprendre.

Comme annoncé précédemment, Freddie Slater disputera les séances réservées aux rookies d'Audi au Mexique et au Brésil. Le pilote de réserve d'Alpine, Paul Aron, avait auparavant été prêté à l'équipe allemande pour les manches de Barcelone et du Red Bull Ring.

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