Formule 1 GP de São Paulo

Verstappen a préféré regarder la Premier League pendant le déluge à Interlagos

Max Verstappen estime avoir perdu sa journée, samedi au Brésil, alors qu'il savait déjà qu'il s'élancerait depuis le fond de grille. Le Néerlandais prédit qu'il sera nettement plus difficile de remonter le peloton que les années précédentes.

Ronald Vording

Publié: 7 nov. 2026, 21:30

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Max Verstappen a mis un terme à sa journée après la Q1 des qualifications du Grand Prix de São Paulo, puisqu'il savait déjà qu'il s'élancerait depuis le fond de grille en raison d'une pénalité moteur. Sur la grille provisoire publiée par la FIA, le Néerlandais figure à la 21e place, derrière Lewis Hamilton et juste devant Sergio Pérez.

Le quadruple champion du monde a une nouvelle fois démontré en Q1 à quel point il pouvait être compétitif sous la pluie. Sa première tentative a été 1"4 plus rapide que le meilleur temps affiché à ce moment-là, et quatre dixièmes devant Lewis Hamilton, qui a franchi la ligne de chronométrage peu après. Le pilote Red Bull a finalement terminé cette Q1 à la troisième place, derrière Lando Norris et George Russell, avant de quitter sa monoplace.

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Interrogé sur le plaisir qu'il avait malgré tout pu prendre sous la pluie brésilienne, Verstappen a répondu : "Non, pas vraiment, puisque je ne me bats pour rien. J'ai déjà la tête à demain, donc il s'agissait simplement de boucler un tour sans prendre de risques. À chaque tour que j'ai effectué, nous étions bien placés, mais cela ne me surprend pas."

Comme les autres pilotes, Verstappen a dû patienter près d'une heure et demie en raison de l'interruption par drapeau rouge avant de pouvoir prendre la piste. Interrogé sur la façon dont il avait occupé son temps pendant ces fortes précipitations, le Néerlandais a ironisé devant la caméra de Viaplay : "Je regardais du football, la Premier League."

Lorsqu'on lui a demandé quel match il avait suivi précisément, Verstappen a poursuivi : "Plusieurs matchs différents, mais Nottingham Forest-Manchester City était le dernier avant que je monte dans la voiture. Il y avait 3-1, j'ai même vu un très beau but juste avant de retourner dans le cockpit !"

Alors qu'on lui faisait remarquer que les fans auraient sans doute du mal à croire qu'il regardait un match de football juste avant de devoir affronter des qualifications disputées dans des conditions extrêmement difficiles, le Néerlandais a répondu avec calme : "De toute façon, je pars dernier, donc ça ne change rien. J'ai perdu 12 heures de ma vie aujourd'hui, que je ne récupérerai jamais."

Verstappen pense qu'une remontée sera plus difficile

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Si les qualifications de samedi ne représentaient pas un enjeu particulier pour Verstappen, la course de dimanche sera évidemment une autre affaire. Le pilote Red Bull a déjà signé trois remontées mémorables à Interlagos, notamment lors des deux dernières éditions.

En 2024, Verstappen s'était imposé après être parti de la 17e place sur la grille, mettant pratiquement fin aux derniers espoirs de titre de Norris. L'année dernière, le Néerlandais avait rallié le podium après être parti de la voie des stands.

Un départ depuis le fond de grille ne signifie donc pas nécessairement qu'il n'a aucune chance de remonter, mais Verstappen estime que les F1 2026 rendront l'exercice nettement plus compliqué.

"C'était possible par le passé, mais nous n'avons plus de DRS désormais. Et le mode Overtake est très limité ici, en raison de la longue ligne droite", a expliqué Verstappen. "Tout le monde consomme sa batterie, donc l'écart de vitesse dans la ligne droite sera beaucoup moins important. Ce sera un peu comme au Mexique, finalement. Il sera donc nettement plus difficile de dépasser que d'habitude."

La pluie pourrait néanmoins lui donner un coup de pouce. De nouvelles précipitations sont annoncées dimanche à São Paulo, ce qui faisait également partie des éléments pris en compte par Ferrari dans sa décision d'écoper de pénalités sur la grille pour ses deux pilotes.

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

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