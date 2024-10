McLaren en désaccord avec le rejet son droit de révision

À l'issue du Grand Prix des États-Unis, l'écurie McLaren, par l'intermédiaire de son directeur d'équipe Andrea Stella, avait déclaré qu'elle n'allait pas ouvrir sa demande de droit de révision pour l'incident impliquant son pilote Lando Norris et Max Verstappen, le Britannique recevant une pénalité après avoir dépassé la Red Bull en dehors des limites de la piste.

Seulement, en arrivant au Mexique jeudi, McLaren a finalement décidé de contester la décision de la direction de course, avec comme argument le fait que Norris était devant Verstappen lorsqu'ils ont tous deux quitté la piste, estimant que c'était le pilote Red Bull qui était à l'attaque, tandis que la décision initiale des commissaires jugeait le pilote britannique comme étant l'attaquant.

Selon les directives de pilotage de la F1, Verstappen devenant l'attaquant aurait signifié que le Néerlandais était tenu de laisser de la place à Norris à la sortie du virage, ce qu'il n'avait pas à faire en tant que défenseur.

Toutefois, avant d'exercer son droit de révision, McLaren devait d'abord montrer de nouvelles preuves significatives, pertinentes et non disponibles au moment de la décision, quatre critères jugés par les commissaires de la FIA.

Lando Norris, McLaren MCL38, se bat avec Max Verstappen, Red Bull Racing RB20. Photo par : Sam Bagnall / Motorsport Images

Ce type de preuve implique généralement un angle de caméra différent ou des données de télémétrie qui n'étaient pas disponibles à l'instant T. Mais dans ce cas, McLaren, de manière un peu philosophique, a proposé le verdict initial des commissaires lui-même, dans lequel ils estimaient que Norris avait été désigné à tort comme l'attaquant, comme élément de preuve.

Les officiels de la FIA ont finalement rejeté cette proposition, qu'ils ont estimé "non viable", déclarant que l'erreur présumée elle-même ne pouvait être acceptée comme élément de preuve de ladite erreur. L'affaire est désormais close et ne peut plus faire l'objet d'un appel, mais si McLaren n'est pas d'accord avec le rejet de la FIA, elle a déclaré qu'elle travaillerait avec l'instance dirigeante pour comprendre comment contester de manière "constructive" les décisions futures.

"Nous prenons acte de la décision des commissaires de rejeter notre demande de droit de révision", a déclaré l'équipe McLaren dans un communiqué. "Nous sommes en son désaccord avec l'interprétation selon laquelle un document de la FIA, qui informe un concurrent d'une erreur objective, mesurable et prouvable, ne puisse être un 'élément' recevable qui répond aux quatre critères établis par le CSI, comme spécifié dans l'Article 14.3."

"Nous tenons à remercier la FIA et les commissaires sportifs d'avoir examiné cette affaire en temps opportun. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la FIA pour mieux comprendre comment les équipes peuvent contester de manière constructive les décisions qui conduisent à un classement incorrect de la course."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, se bat avec Lando Norris, McLaren MCL38. Photo par : Simon Galloway / Motorsport Images

Les commissaires de la FIA ont convenu avec McLaren qu'actuellement, une procédure de droit de révision doit franchir une "barre placée extrêmement haut" pour être jugée recevable, les efforts précédents de McLaren (Canada 2023), Aston Martin (Arabie saoudite 2023) et Ferrari (Australie 2023) ayant tous échoué.

"La question de savoir si cela doit être le cas ou non relève toutefois du régulateur (c'est-à-dire de la FIA) et non des commissaires, dont le rôle est d'appliquer les règlements de manière équitable et indépendante", concluent-ils.