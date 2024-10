Ocon s'est "immédiatement senti à l’aise" avec l'Alpine, pas Gasly

Pour Esteban Ocon, les premières séances du GP de Mexico 2024 de F1 étaient l'occasion de goûter à l'Alpine en "version Austin", après avoir dû s'en passer la semaine passée. Une première plutôt réussie à en croire le vainqueur du GP de Hongrie 2021, qui a signé le septième temps de la seule séance représentative du jour, les EL1.

"C'était une journée positive", a-t-il expliqué vendredi soir dans le paddock. "Je me suis immédiatement senti à l'aise dans la voiture et l'adhérence était bien meilleure que les années précédentes sur ce circuit. C'était une bonne séance en Essais Libres 1, nous étions dans le top 10, mais nous ne connaissons pas encore totalement le potentiel des autres. Nous continuerons donc à travailler dur pour améliorer les performances de notre monoplace."

Comme l'ensemble des pilotes, il a vécu une séance d'EL2 particulière puisque quasi intégralement réservée à des tests des pneus 2025 pour Pirelli : "Avec les tests des prototypes Pirelli et le plan de roulage en Essais Libres 2, toute comparaison est difficile. Malgré tout, il y a toujours quelque chose à apprendre lorsque la voiture est en piste et j'espère que nous pourrons connaître une dernière session productive demain et être dans le match en qualifications."

Il y a clairement des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer

De l'autre côté du garage Alpine, le ressenti n'est pas tout à fait le même. Pierre Gasly avait déjà pu rouler avec les évolutions au Texas mais il n'a pas réussi à démarrer du bon pied le week-end mexicain, en signant le 15e temps des EL1. "C'était un vendredi intense, en particulier avec la séance prolongée cet après-midi pour tester les prototypes Pirelli."

"Je ne me suis pas complètement senti à l'aise au volant tout au long de la journée et il y a clairement des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Dans l'ensemble, c'est une piste assez piégeuse, difficile à maîtriser dans ces conditions et nous avons réalisé quelques progrès entre les deux sessions. Nous essaierons de poursuivre en ce sens demain matin avec des Essais Libres 3 importants. Nous devrons continuer à peaufiner les réglages et viser une bonne position avant les qualifications."