Alonso a eu des discussions avec Red Bull avant le début de saison 2024

En avril dernier, Fernando Alonso a signé un nouveau contrat avec Aston Martin, qui le lie avec la marque britannique jusqu'à la fin de la saison 2026. L'Espagnol prévoit également de rester avec la structure après la fin de sa carrière de pilote de F1 en tant qu'ambassadeur, qualifiant même cet accord "d'engagement à vie".

À l'époque, Alonso avait expliqué qu'il avait testé d'autres équipes avant de s'engager à nouveau avec Aston Martin : "J'ai parlé avec d'autres personnes. Je pense qu'il est normal, lorsque vous entamez des négociations, d'écouter les autres. C'est une procédure normale et je pense qu'il est juste d'écouter toutes les propositions et de voir comment le marché évolue. Mais dans ma tête, Aston était la chose logique à faire."

C'est Christian Horner qui a finalement confirmé que Red Bull était l'une des parties avec lesquelles Alonso et son manager, Flavio Briatore, avaient eu des discussions. L'équipe autrichienne était en plein questionnement au sujet de la prolongation de son pilote actuel Sergio Pérez, et assurait ses arrières dans le cas où Max Verstappen choisissait de s'en aller à la suite des nombreuses polémiques qui ont bouleversé l'écurie championne du monde en début de saison.

"À l'époque, le contrat de Sergio n'avait pas été prolongé, donc comme Fernando est un opérateur chevronné, il veut toujours connaître toutes ses options", a déclaré Horner lors de la conférence des directeurs d'équipe du Grand Prix de Mexico. "Entre lui et son manager ou conseiller de longue date, Flavio, ils sont toujours en train de tester le marché, et cela montre à quel point il est affamé et compétitif."

"À 42 ou 43 ans, il est encore en mesure de performer. Il est toujours en pleine forme et cela montre que l'âge n'est qu'un chiffre. C'est toujours un pilote de Grand Prix très, très compétent et si on lui en donnait les moyens, je suis sûr qu'il serait aux avant-postes."

Fernando Alonso (Aston Martin F1 Team) Photo : Zak Mauger / Motorsport Images

Ce week-end au Mexique, Alonso célèbre sa 400e apparition en Grand Prix. Horner se souvient de deux précédentes occasions où il aurait pu signer le double champion du monde chez Red Bull.

"À la fin de son passage chez McLaren en 2008, je me souviens être allé à Madrid et avoir insisté pour qu'il monte dans la Red Bull", a déclaré le patron de l'équipe autrichienne. "Nous voulions un contrat de deux ans, mais il n'était prêt à signer que pour un an. Et nous étions convaincus qu'il avait un contrat Ferrari dans sa poche à ce moment-là, donc nous n'avons pas pu conclure d'accord."

"S'il était venu nous voir en 2009, les choses auraient peut-être été un peu différentes. Et même au milieu de la saison 2009, il était convaincu que s'il montait dans notre voiture, il pourrait encore gagner le championnat cette année-là."

"Nous avons ensuite eu une conversation, je me souviens l'avoir rencontré avec Adrian [Newey, ancien directeur technique de Red Bull] à l'arrière d'une voiture de location à l'aéroport de Spa. Je pense que c'était vers 2011 ou 2012, au sujet de son départ de Ferrari, et même dès le début de cette année."

"C'est donc incroyable la longévité qu'il a eue, la compétitivité et les capacités qu'il a. Deux titres de champion du monde ne lui rendent pas justice. Il aurait dû gagner plus que cela."