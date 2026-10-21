Formule 1

McLaren a reparlé de l'accrochage à Singapour, Norris promet de changer

McLaren a de nouveau discuté en interne de l'accrochage entre Lando Norris et Oscar Piastri lors de la course sprint du Grand Prix de Singapour. L'écurie considère désormais que l'affaire est close.

Filip Cleeren

Publié: 21 oct. 2026, 08:00

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Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Lando Norris reconnaît qu'il doit prendre de "meilleures décisions", alors que McLaren souhaite tourner la page de son accrochage avec son coéquipier Oscar Piastri à Singapour.

Le Britannique a provoqué la colère de ses dirigeants en éliminant à la fois son coéquipier et lui-même dans une tentative de dépassement pour la quatrième place lors de la course sprint. Cet incident a coûté de précieux points à l'équipe au championnat et allait à l'encontre de ses principes en matière de compétition.

Après la course à Singapour, le directeur de l'équipe, Andrea Stella, avait annoncé que de nouvelles discussions auraient lieu à Woking afin d'éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Ces échanges se seraient tenus la semaine dernière. L'équipe souhaite désormais passer à autre chose, tandis que Norris a présenté ses excuses pour son erreur de jugement.

"J'assume la responsabilité de mes erreurs et j'en tire des enseignements", a déclaré Norris avant le Grand Prix des États-Unis. "Cette équipe est ma motivation chaque week-end, et mon objectif est de rendre à chacun le travail qu'il accomplit en continuant à progresser, en prenant de meilleures décisions et en représentant l'équipe de la meilleure manière possible."

L'accrochage entre Norris et son coéquipier est venu s'ajouter à une série de trois Grands Prix difficiles pour McLaren. L'équipe n'a pas réussi à répondre aux importantes évolutions apportées par Red Bull, ce qui a permis à Max Verstappen de remporter deux victoires consécutives, en Malaisie et à Singapour.

"Après un triple-header difficile, nous tirons les enseignements de nos performances et de notre exécution afin de les mettre à profit", a ajouté Stella. "En F1, le succès n'est jamais garanti. Notre réponse consiste donc à continuer à construire, à développer et à aller de l'avant ensemble, collectivement."

McLaren apporte de nouvelles évolutions

Lando Norris et Oscar Piastri à Singapour.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

McLaren avait également introduit des évolutions sur sa MCL40. Si l'équipe s'était montrée perplexe face à son manque de performances en Malaisie, Singapour a confirmé que, même si ses propres évolutions semblent fonctionner comme prévu, Red Bull a simplement pris l'avantage dans le développement.

Ferrari s'est également montrée extrêmement performante sur le circuit urbain de Marina Bay, caractérisé par un fort appui aérodynamique, tandis que Mercedes a elle aussi amélioré sa monoplace.

McLaren apporte désormais une nouvelle série d'évolutions relativement mineures pour la course de ce week-end à Austin. Celles-ci concernent principalement la partie avant de la voiture. L'équipe espère que le Circuit des Amériques conviendra mieux à sa monoplace que des tracés comme Bakou et Singapour.

"Nous apportons une sélection modeste d'évolutions pour cette épreuve, destinées à améliorer certains problèmes de fiabilité et de performances au freinage", a expliqué Rob Marshall, directeur du design. "Nous avons également quelques petites modifications du plancher à tester."

"Nous avons tous constaté à quel point il est difficile de prévoir les performances relatives des meilleures équipes depuis cinq ou six courses. De nombreux facteurs entrent évidemment en jeu : les évolutions apportées aux voitures, leur adéquation avec certains circuits ou encore les préférences des pilotes, entre autres."

"Les dernières courses n'ont pas été formidables pour nous, mais je pense que nous retrouvons progressivement de meilleures performances et qu'Austin est probablement un circuit qui conviendra davantage à notre voiture."

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