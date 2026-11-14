Formule 1 GP de Las Vegas

McLaren va faire évoluer la MCL40 sur son circuit maudit de Las Vegas

McLaren n'a jamais réussi à briller à Las Vegas, mais les évolutions prévues pour le prochain Grand Prix pourraient changer la donne, avec déjà un œil tourné vers 2027.

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge

Publié: 14 nov. 2026, 10:02

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

McLaren introduira de nouvelles évolutions sur sa MCL40 à l'occasion du Grand Prix de Las Vegas. L'écurie présente ces nouvelles pièces comme "les fondations de la voiture de l'année prochaine".

L'équipe a dévoilé à Interlagos son concept d'aileron avant pour 2027. Son directeur, Andrea Stella, l'a décrit comme une amélioration en matière de facilité de pilotage et de prévisibilité. McLaren a retrouvé des couleurs au Brésil, où Lando Norris a décroché la pole position et la victoire dans des conditions humides. Ce résultat a mis fin à une série de cinq Grands Prix sans podium, la pire disette de l'équipe depuis la première moitié de la saison 2023.

"Après les évolutions introduites en Hongrie, il était encourageant de constater que nous étions en mesure de gagner. Nous aurions vraiment dû l'emporter à Madrid", a déclaré Stella, en référence au mauvais timing de la Virtual Safety Car en Espagne, qui a probablement coûté la victoire à Norris sur le Madring.

"Mais ensuite, les autres équipes ont apporté leurs évolutions et nous avons perdu cette position. Je pense également que nous avons payé le prix de qualifications qui n'ont pas été excellentes. Il aurait été intéressant de voir Lando s'élancer depuis les premières places sur des courses comme Austin ou Mexico : nous aurions clairement pu nous battre pour le podium."

McLaren a déjà apporté un nouvel aileron avant à Interlagos.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Mais c'est grâce à ces évolutions que nous sommes désormais en mesure de nous battre pour la victoire, en tenant évidemment compte des conditions de course. Ces évolutions seront d'abord complétées par quelques nouvelles pièces à Las Vegas."

"Elles constituent les fondations de la voiture de l'année prochaine. C'est donc encourageant pour la trajectoire de McLaren de constater que nous sommes capables de concrétiser notre développement par des performances en piste."

Las Vegas n'a jamais vraiment souri à l'écurie papaye. En 2023, alors que McLaren était devenue une prétendante régulière au podium, ses deux voitures avaient été éliminées dès la Q1. Oscar Piastri avait sauvé un point, tandis que Lando Norris avait vécu un week-end cauchemardesque, conclu par un violent accident dès le troisième tour de course.

L'année suivante, l'équipe, qui allait finalement remporter le championnat constructeurs, n'avait signé que les sixième et huitième temps en qualifications. Elle avait ensuite rallié l'arrivée aux sixième et septième places, à 27 secondes du top 5.

La saison dernière, Norris avait bien décroché la pole position. Piastri et lui avaient conservé les deuxième et quatrième places en course, tandis que leur rival pour le titre, Max Verstappen, s'imposait. Mais les deux McLaren avaient finalement été disqualifiées en raison d'une usure excessive du fond plat.

Le bilan de McLaren à Las Vegas est famélique.

Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Compte tenu des caractéristiques de la MCL40, Stella ne s'attend pas nécessairement à ce que le tracé du Nevada soit favorable à McLaren cette année, avec notamment une pleine charge d'environ deux kilomètres sur le Strip.

"Las Vegas est un circuit très différent, avec de longues lignes droites", a commenté l'Italien. "Nous savons, comme nous l'avons constaté à Monza et à Bakou, que lorsque la priorité est à la vitesse de pointe, McLaren n'a pas nécessairement la meilleure voiture. Nous savons que cela tient aussi, dans une certaine mesure, à nos rapports de boîte plus courts, qui ne sont pas idéaux lorsqu'il faut dépasser un certain niveau de vitesse de pointe."

"Mais malgré cela, nous abordons Las Vegas avec un certain optimisme, car la voiture est désormais plus rapide. Cette course nous permettra, à nous comme à toutes les autres équipes, je pense, de mieux comprendre comment exploiter les pneus, mais aussi d'identifier les points forts et les points faibles de chaque voiture. Nous aurons donc des enseignements à tirer de ce rendez-vous."

"Nous abordons donc cette course avec un certain optimisme. Nous voulons aussi décrocher un bon résultat à Las Vegas, car c'est probablement le circuit du calendrier sur lequel nous avons le plus de difficultés."

"Même l'année dernière, alors que nous avions réalisé une bonne course, nous nous sommes compliqué la vie avec notre problème de patin. Nous avons hâte de retrouver Las Vegas, d'y obtenir un bon résultat et, enfin, de nous réconcilier avec ce circuit."

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