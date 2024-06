McLaren a désormais le meilleur package en F1, selon Sainz

McLaren dispose désormais le meilleur package de Formule 1 et ne subit pas les fluctuations que Red Bull endure, estime le pilote Ferrari Carlos Sainz. Si Lando Norris a été battu au Grand Prix d'Espagne, principalement en raison d’un mauvais départ dont il prend la responsabilité personnelle, le rythme qu'il a pu afficher en se rapprochant du vainqueur Max Verstappen a mis en évidence les progrès réalisés par son équipe.

Et pour Sainz, le fait que la MCL38 de McLaren ne semble pas avoir de faiblesses majeures - ce dont même Red Bull ne peut pas se vanter en raison de ses problèmes de passage sur les vibreurs, - cela place la voiture de l'équipe britannique en tête de la hiérarchie F1.

"Je pense honnêtement que la voiture la plus régulière en ce moment est une McLaren", a expliqué Sainz, dont l'équipe a manqué le podium à Barcelone et a été dominée par plusieurs teams en qualifications. "Je pense que Red Bull a des difficultés sur certains circuits. C'est la même chose pour nous. McLaren est rapide partout. Ils sont rapides à basse vitesse. Ils sont à fond dans les virages trois et neuf [de Barcelone]. Dans le cinquième virage, ils sont les plus rapides."

"Je ne vois donc pas de faiblesse chez McLaren en ce moment. Pour moi, Red Bull est toujours en tête. Mais McLaren est rapide partout, ce qui est assez impressionnant."

Red Bull voit aussi McLaren comme une grande menace

Le patron de l'équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu'il ne doutait pas que Verstappen aurait été battu pour la victoire en Espagne si Norris n'avait pas rétrogradé à la troisième place au début de la course et perdu du temps derrière la Mercedes de George Russell.

"Je pense que si Lando avait eu la première position en piste, il aurait été difficile de le battre aujourd'hui", a-t-il déclaré dimanche après-midi. "Je veux dire, c'était tellement serré entre eux deux, ils avaient, quoi, 18 secondes [15 secondes en réalité, ndlr] d'avance sur le reste du peloton ! Je dirais donc que Lando a émergé du peloton comme le challenger le plus régulier."

Interrogé sur le point de savoir s'il pensait que McLaren disposait actuellement de la voiture la plus rapide, Horner a répondu : "Je pense que la McLaren avait l'air d'être la voiture la plus rapide. Je pense que McLaren avait l'air rapide, et certainement à la fin des relais, ce que nous avons vu lors de deux courses maintenant. Leur dégradation semble donc bonne. Cela a été un peu contrebalancé par la stratégie et le décalage de la durée de vie des pneus. Mais il nous en restait assez pour finir le travail."

McLaren minimise son statut

Chez McLaren, on se montre publiquement un peu plus circonspect, du côté du management, sur la manière dont les choses se présentent face à Red Bull. Le patron de l'équipe, Andrea Stella, a estimé que les deux équipes étaient, au mieux, tout à fait égales, même si Lando Norris lui-même a indiqué estimer disposer du meilleur package en piste à Barcelone.

"Je pense que le rythme de course était très, très similaire", a-t-il commenté. "Je pense que le fait que nous ayons été plus rapides à la fin est dû au fait que nous avions des pneus plus frais. Et le fait que Verstappen ait été plus rapide au départ est dû au fait que nous étions derrière Russell. Mais il semblerait que l'excellent équilibre des performances que nous avons eu en qualifications, la parité des performances, se soit presque transféré dans la course, où normalement vous avez quelques variations en fonction de la façon dont vous interagissez avec les pneus."

"Sur un circuit aussi exigeant en termes de pneus et d'aérodynamique, c'est une très bonne nouvelle au sujet des progrès que nous avons réalisés en termes de performance de la voiture."