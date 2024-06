Norris : "J'aurais dû gagner la course"

Après dix manches disputées, Lando Norris est le seul pilote de la grille à avoir marqué des points lors de chaque Grand Prix cette saison. En Espagne, le pilote britannique a poursuivi sur sa lancée en terminant à la seconde place, signant son sixième podium de la saison et le premier de McLaren en Catalogne depuis 2011.

Le duel entre Max Verstappen et Lando Norris à Barcelone nous a ramené quelques semaines en arrière à Imola, lorsque le pilote McLaren était revenu sur le Néerlandais à toute vitesse dans les derniers tours, sans succès, passant à côté d'une nouvelle victoire. En Espagne, c'est le départ qui a beaucoup pénalisé Norris. Parti de la pole position, le pilote britannique a vu Verstappen et George Russell prendre le meilleur dès le premier virage. Sans cela, Norris aurait certainement pu obtenir un second succès en Formule 1 après Miami, selon ses mots.

"J'aurais dû gagner la course", a déclaré Norris. "J'ai pris un mauvais départ, c'est aussi simple que ça. La voiture était incroyable aujourd'hui, nous étions certainement les plus rapides. Je l'ai juste perdue au début. Je suis déçu, beaucoup de points positifs et un négatif mais ça a tout gâché. Je sais que je peux travailler dessus pour la prochaine fois. Mais à part ça, beaucoup de points et un grand merci à l'équipe car la voiture était incroyable."

"Aujourd'hui, nous avions la voiture la plus rapide. C'est un fait. L'équipe le méritait donc. Du début à la fin, nous avons été les plus rapides. Les dépassements, la poursuite, l'air sale, tout cela m'a coûté la victoire aujourd'hui. Je n'ai pas fait un assez bon travail. C'est aussi simple que cela."

George Russell, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

À l'issue de la manche en Espagne, Lando Norris est le nouveau dauphin de Max Verstappen au Championnat du monde des pilotes. Le Britannique prend la seconde place à Charles Leclerc pour deux petits points tandis que Verstappen continue d'augmenter son avance à 69 points désormais. Dans sa carrière, c'est la première fois que le pilote McLaren se retrouve aussi haut dans le classement général. Une position qui laisse le pilote de 24 ans indifférent, se focalisant sur le nombre de points qui le sépare du leader.

"Peu importe la position. Ce qui m'importe, c'est l'écart avec la première place. Et cet écart est plus important aujourd'hui. Je suis donc frustré, vous savez, parce que je n'ai pas perdu la course contre n'importe qui, je l'ai perdue contre Max, qui est le leader du championnat."

"Si c'est comme ça tous les week-ends, vous savez que j'ai besoin de quelque chose de plus. J'ai besoin que Max ne finisse pas deuxième, ou qu'il ne soit pas aussi bon qu'il l'est en ce moment, mais il fait du bon travail, donc je ne peux pas le blâmer. Nous avons ce qu'il faut, j'ai ce dont j'ai besoin, l'équipe a ce dont elle a besoin."

"Je pense que nous devons encore améliorer certaines choses. Je suis sûr que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, nous avions l'opportunité de gagner, que nous ayons ou non le meilleur package, quelle que soit la question, aujourd'hui nous aurions dû gagner la course et nous ne l'avons pas fait, et ce sont des opportunités que nous ne pouvons pas rater."

La semaine prochaine, la F1 se rendra en Autriche puis au Royaume-Uni la semaine suivante. Deux circuits qui ont déjà souri à Lando Norris, réalisant deux podiums sur le Red Bull Ring et un à Silverstone.

"L'Autriche et Silverstone sont deux de mes circuits préférés en termes de performances et sur lesquels je performe bien", a-t-il déclaré. "Je suis surexcité. Nous sommes en bonne position. Ca se passe bien, je dois juste assembler quelques petits morceaux et je serai au top."