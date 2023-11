McLaren a "beaucoup de choses" en réserve pour 2024 promet Norris

Depuis l'arrivée d'une série d'évolutions à partir du GP d'Autriche, McLaren a littéralement transformé sa saison pour se hisser régulièrement au rang de seconde force du plateau derrière Red Bull. Alors qu'il n'avait par exemple pas signé de top 5 lors des huit premières manches de la saison, Lando Norris s'est offert sept podiums, dont six deuxièmes places, lors des 12 épreuves suivantes et n'est pas arrivé une seule fois en dehors du top 8.

Le travail mené par McLaren sous la direction d'Andrea Stella, qui est arrivé à ce poste en début d'année et a participé à une restructuration du département technique, impressionne d'autant plus que d'autres structures comme Mercedes ou Ferrari peinent à s'imposer dans le peloton des poursuivants, en dépit de changements techniques substantiels.

La question alors que s'approche la fin de l'exercice 2023 est de savoir si l'équipe basée à Woking sera capable de poursuivre sur cette lancée l'année prochaine pour devenir un véritable rival à Red Bull et Max Verstappen. "Peut-être", a répondu Norris, interrogé pour savoir s'il s'agissait d'une perspective réaliste.

"Je viens de dire à Max que depuis que nous avons apporté cette amélioration en Autriche, je suis le deuxième pilote qui a marqué le plus de points sur la grille. Je pense que nous sommes la deuxième équipe à avoir récolté le plus de points, potentiellement." Depuis Spielberg, McLaren a en effet inscrit 265 points, plus que Ferrari (240), Mercedes (215) et Aston Martin (107).



"Bien sûr, nous avons fait d'énormes progrès et en même temps, étant donné que nous parlons de nous battre contre Red Bull, je pense que ce que nous avons accompli cette année est une très, très bonne chose", a poursuivi le Britannique. "Nous parlons de l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps, dans l'une des voitures les plus dominatrices."

"Et le fait que nous soyons passés [du fond de peloton à] Bahreïn au fait d'être proches et que nous parlions de nous battre contre une Red Bull est, je pense, un très bon signe pour nous. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à venir l'année prochaine, donc je suis impatient. Il ne sert à rien d'y penser avant l'année prochaine, mais je suis optimiste et je crois que nous pouvons y arriver en tant qu'équipe."

Lando Norris sera-t-il le rival principal de Max Verstappen en 2024 ?

Parmi les arguments de poids plaidant en faveur d'un maintien de la dynamique de McLaren figure évidemment la mise en service à l'été d'une nouvelle soufflerie, juste à temps pour le travail sur la monoplace 2024, ainsi que d'autres installations. En revanche, certaines des recrues importantes de ces derniers mois, dont le transfuge de Red Bull Rob Marshall, vont débuter trop tard pour avoir un impact sur la F1 qui prendra la piste au moment des essais hivernaux.

Toutefois, il est évident que si McLaren jouit d'une dynamique certaine, Red Bull avait tellement d'avance sur la concurrence que l'écurie a pu focaliser toutes ses ressources sur sa F1 version 2024, sans avoir à faire évoluer la RB19 pour maintenir un avantage certain.

Du côté d'Andrea Stella, l'important ne réside pas tant dans la progression affichée depuis l'été que dans la courbe de développement dans laquelle l'équipe s'est inscrite. "La situation de la voiture de l'année prochaine dépend en partie de la situation de cette année, car c'est le point de départ pour tout le monde."

"Mais le gradient de développement que vous avez pendant six ou sept mois est beaucoup plus important. Vous disposez d'une période aussi longue qui se résume au travail que vous effectuez sur la voiture de l'année suivante. Le travail que nous effectuons actuellement en termes de développement aérodynamique et mécanique est bien plus important que le point de départ."

Avec Filip Cleeren et Jonathan Noble