Pour McLaren, Norris n'a pas de problème avec les départs

Lando Norris s'élançait en pole position du Grand Prix de Singapour et beaucoup se sont demandés dans quelle position il sortirait du premier virage. C'est toujours en tête que le pilote McLaren a bouclé son premier tour de course.

Les départs de Norris n'ont pas été des plus convaincants cette saison. Le Britannique a manqué quelques opportunités en se laissant devancer par ses concurrents au premier virage. Cela avait été le cas à Barcelone et en Hongrie, où il partait en tête et avait laissé s'échapper la victoire. Mais aussi à Zandvoort, où Max Verstappen avait pris l'avantage à l'extinction des feux, avant que Norris ne le dépasse à nouveau pour finalement remporter la course.

De son côté McLaren a étudié la question dans la perspective de maximiser chaque opportunité qui se présente, maintenant qu'elle est l'équipe favorite pour remporter le championnat constructeurs. Norris est aussi dans la course au titre mondial, bien que Verstappen possède encore une avance de 52 points sur son dauphin, et tout est encore possible cette année.

Andrea Stella, directeur de l'écurie britannique, a expliqué que McLaren avait passé en revue tous les départs de la saison, afin de comprendre et ainsi d'améliorer son approche, comme celle de son pilote, du premier tour de course. Après réflexion, l'Italien a déclaré que Norris n'avait finalement pas tant à se reprocher que cela.

"Je ne conteste pas le fait qu'à première vue, les départs et l'approche générale du premier virage et du premier tour auraient pu sembler être une opportunité [d'amélioration] pour Lando", a indiqué Stella. "Mais, après avoir fait un peu d'analyse avec l'équipe, y compris avec Lando, nous avons passé en revue tous les départs et tous les premiers tours effectués cette saison."

"Et en toute honnêteté, même dans les cas où Lando est parti en pole position et où il n'était pas en première position à la fin du premier tour, nous n'avons pas trouvé qu'il avait en fait mal performé."

"Nous avons revu la course de Barcelone et nous pensons que Russell aurait été en première position même si Lando avait essayé quelque chose de différent", a ajouté le patron de McLaren. "Il y a eu quelques occasions manquées en termes d'exécution du départ, mais nous reconnaissons que c'était aussi de la responsabilité de l'équipe."

"Par exemple, je pense que c'était à Zandvoort, où les deux voitures avaient des pneus froids à cause d'un problème [causé par] l'équipe, et les deux voitures n'ont pas pris un bon départ. Je pense donc qu'à première vue, il semblait que Lando avait [raté] une opportunité importante, mais qu'en réalité, les circonstances n'étaient pas si simples."

Stella a également déclaré que l'équipe redoublait d'efforts pour maximiser ses chances lors des départs. Il a insisté sur le fait que McLaren, tout comme Norris, s'habituait de plus en plus à être performant aux avant-postes.

"Nous nous sommes définitivement concentrés sur l'exécution du départ et la préparation des pneus, Lando lui-même [est concentré], et même le temps que nous consacrons à la préparation du départ au cours d'un week-end est maintenant plus important", a expliqué l'Italien.

"On gagne en confiance. Et on se familiarise avec le fait de partir de la pole position et de comprendre, même en termes de défense, ce que l'on doit faire, même pour dissuader les autres pilotes de tenter [de prendre la tête]. Je pense donc que cela fait partie de cette aventure, et c'est une bonne chose que nous ayons maintenant à faire face à ce genre d'opportunités."

