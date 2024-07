McLaren refuse la victoire "à n'importe quel prix" façon Red Bull

Si Zak Brown assure que McLaren est prêt à se battre avec Red Bull pour le titre mondial en Formule 1, le PDG de l'entreprise se refuse en revanche à adopter une attitude "sale" et à chercher la victoire "à n'importe quel prix" comme Red Bull.

Depuis plusieurs Grands Prix, McLaren a confirmé son statut de prétendant régulier à la victoire dans un peloton de tête de plus en plus resserré où Mercedes vient même de signer deux succès consécutifs. Toutefois, l'écurie dirigée par Brown aurait sans doute pu empocher d'autres victoires en gérant mieux certaines décisions stratégiques, notamment au Canada et à Silverstone, ou si Max Verstappen n'avait pas commis de faute lors du GP d'Autriche.

McLaren est cependant bien revenu dans le jeu et l'écurie pointe actuellement à la troisième place chez les constructeurs, à 78 unités de Red Bull, dont le second pilote Sergio Pérez est en grande difficulté depuis le second quart de la saison. D'autres affrontements sont donc attendus aux avant-postes entre les deux structures, mais Brown prévient : il n'est pas question pour son écurie de verser dans une attitude visant la victoire à tout prix, notamment en matière de comportement en piste et en dehors.

Zak Brown, PDG McLaren Racing Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Nous sommes prêts à aller au coude à coude", a déclaré Brown. "[Mais] être désagréable n'est pas la façon dont McLaren court. Je pense qu'il est possible d'aller au coude à coude, mais il n'est pas nécessaire d'être sale. Ils semblent parfois avoir pour mentalité de gagner à n'importe quel prix. Ce n'est pas notre façon de courir, mais nous pensons qu'il est possible de se battre bec et ongles à notre façon."

Une façon pour l'Américain de poursuivre la mise sous pression de Red Bull et des instances après l'accrochage de Spielberg duquel Verstappen a été jugé responsable et dont le directeur de McLaren, Andrea Stella, estimait qu'il s'agissait d'une résurgence d'attitudes en piste pas suffisamment sanctionnées en 2021.

Lors de cette saison-là, la lutte pour le titre entre le Néerlandais et Lewis Hamilton avait atteint des sommets d'intensité avec plusieurs accrochages et incidents entre les deux hommes débouchant sur une fin de saison houleuse où Verstappen avait régulièrement dépassé les limites en piste (au Brésil ou encore à Djeddah) pour aller conquérir son premier titre mondial.

McLaren et le "bon stress" de la lutte pour la victoire

Quoi qu'il en soit, la question reste de savoir si McLaren a pour le moment la capacité de gommer les erreurs vues lors des derniers GP. Quand il lui est demandé comment son équipe composait avec la pression supplémentaire d'être désormais clairement dans la lutte pour la victoire, Brown assure que c'est un "bon stress" à avoir et que ce n'est pas ce qui explique les erreurs de stratégie.

"C'est excitant. C'est un bon stress de se dire : 'Ne vous trompez pas parce que c'est pour la victoire', et quand c'est pour une quatrième, une cinquième ou une huitième place, c'est [différent]. Mais je trouve que c'est plaisant. Je suis dans les stands et le ton de l'équipe menée par Andrea [Stella, directeur de l'équipe], par Randy [Singh, directeur sportif]... Vous ne savez pas si nous sommes en lutte pour la victoire ou si nous sommes dixièmes. Je pense que c'est ce que vous voulez voir. Il n'y a rien sur le muret des stands qui puisse ressembler à 'Oh mon Dieu, nous sommes en tête'. C'est comme d'habitude, donc l'équipe est vraiment prête pour ça."

En dépit du fait que l'écurie McLaren est, dans sa forme récente, assez peu expérimentée au plus haut niveau, Brown assure disposer de suffisamment de ressources en interne pour gommer les erreurs de ces derniers GP. "Il y a beaucoup de victoires et de titres chez McLaren, donc même si c'est un peu plus nouveau pour moi, Andrea Stella est passé par là, avec l'un des meilleurs pilotes et l'une des meilleures équipes au monde [Michael Schumacher chez Ferrari], comme beaucoup de gens chez McLaren."

"Nous avons faim et nous sommes très critiques envers nous-mêmes. Quand nous commettons une erreur, nous en parlons en privé, mais nous procédons à une analyse très détaillée après la course. Mais il y a beaucoup de confiance dans l'équipe."

Lando Norris et Zak Brown après la deuxième place à Imola. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Se battre pour la victoire en course est aussi une nouvelle réalité pour ses pilotes, Norris ayant découvert à ses dépens, lors des dernières courses, qu'il devait faire feu de tout bois pour vaincre Verstappen. "Pour gagner le Championnat du monde de Formule 1, tout le monde doit être à 100%", a répondu Brown lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il y avait encore des éléments de pilotage que Norris devait affiner.

"Lando apprend à chaque fois, pas vrai ? Il a le bénéfice d'une victoire. Max, Lewis et [Michael] Schumacher, quand vous avez gagné autant qu'eux, cela vous donne beaucoup d'expérience. Lando continue d'acquérir cette expérience de la victoire en Grand Prix, ce que je trouve formidable, car la seule façon de l'acquérir est d'y être confronté, et il va continuer à s'améliorer en tant que pilote."

"Il est parfaitement capable de gagner le Championnat du monde désormais, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas encore progresser. Je pense que Max est un meilleur pilote aujourd'hui qu'il ne l'était lors de son premier ou de son deuxième championnat, donc ces pilotes ne cessent d'affiner leur jeu."

Avec Filip Cleeren