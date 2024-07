Villeneuve : "Schumacher a lancé la mode du pilotage déloyal"

Pour Jacques Villeneuve, le comportement de Max Verstappen face à Lando Norris lors du Grand Prix d'Autriche est symptomatique d'une génération de pilotes qui ne respectent par certains principes de base. Après l'accrochage entre les deux pilotes au Red Bull Ring, le triple Champion du monde en titre a été pénalisé par les commissaires mais les responsabilités à établir en cas de mouvement au freinage reposent aussi sur une part d'interprétation qui complique les choses.

Pourtant, le Champion du monde 1997 estime que l'attitude des commissaires devrait être binaire et radicale face à ce genre de manœuvre, critiquant notamment le fait qu'elles ne soient pas correctement sanctionnées en formules de promotion.

"Le problème, c'est que 90% des pilotes le font désormais", déplore Jacques Villeneuve dans une publication pour OLBG. "Ils serrent au freinage, ou ils changent de direction pendant le freinage. On ne serre pas l'autre au freinage. Mais ils le font tous. La pénalité était méritée, et la moitié de la grille en mérite une pour ce qu'ils ont fait durant la saison. Ils le font tous et il ne se passe jamais rien."

"Le problème commence en F4 et en F3, et rien n'est fait. Quand ils arrivent en F1, ils pensent que c'est la bonne façon de courir. Mais comment peut-on courir en faisant des vagues en permanence ? Défendre, ça veut dire garder l'intérieur. Si tu veux être à l'intérieur, tu y restes, tu ne reviens pas sur la trajectoire. Il y a aussi cette règle qui interdit de changer de trajectoire à deux reprises, et ils le font."

Interrogé sur ce qu'il a pu connaître en F1 à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Jacques Villeneuve estime qu'il y a eu un avant et un après Schumacher concernant une certaine manière de défendre et de se comporter en piste, devenue selon lui de plus en plus répandue.

"Michael Schumacher a lancé la mode du pilotage déloyal", lance le Canadien. "Jarno Trulli en était un autre. C'était frustrant de courir contre lui. Le pire, c'est quand je pilotais une Sauber et que je roulais à l'arrière du peloton. Certains pilotes de fond de grille n'avaient pas les bonnes compétences ou la bonne compréhension de ce qui se passe si tu changes de trajectoire alors qu'un autre essaie déjà de freiner plus tard que toi."

Norris "envoie un message" à Verstappen

Le duel entre Norris et Verstappen en Autriche. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Séduit par l'attitude de Lando Norris, devenu un rival de plus en plus coriace de Max Verstappen ces dernières semaines, Jacques Villeneuve estime que le Britannique a eu raison de ne pas céder en Autriche. S'il y a tout perdu le jour-même, il a au moins pu faire passer un message très clair.

"Lando aurait pu sortir de la piste car il y avait de l'asphalte", observe-t-il. "Mais il a fait ce qu'il fallait pour garder sa trajectoire. Ça envoie un message à Max. Ils vont souvent se battre l'un contre l'autre à l'avenir, et s'ils se battent pour le titre, c'était important de faire savoir à Max : 'Eh, ne m'intimide pas, je suis là !'.

"Max sait qu'il a quelqu'un contre qui se battre, c'est un changement. Il n'a pas ressenti ça depuis son premier titre contre Lewis. Maintenant, il a quelqu'un qui peut le priver de victoires et même de titres, pas parce qu'il a une meilleure voiture mais parce qu'il peut mieux piloter."