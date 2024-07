Ce que dit vraiment la règle du décalage au freinage en F1

À Silverstone, une semaine après leur accrochage lors du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen et Lando Norris semblent avoir tourné la page, ce dernier affirmant que la relation entre les deux pilotes est repartie sur de bonnes bases. Cependant, la question des règles de course en Formule 1 reste un sujet brûlant.

Aujourd'hui, l'opinion est actuellement divisée en deux parties : ceux qui pensent que l'on a besoin de plus de réglementations pour éliminer les zones grises, et ceux qui pensent que nous devrions simplement "les laisser faire la course". Une situation qui, en fin de compte, n'aura jamais de solution parfaite. Même les documents que la FIA a publié concernant les règles de course admettent que la nature du sport automobile voit chaque incident être jugé en fonction de l'interprétation.

C'est pourquoi l'interdiction de se décaler au freinage, qui semble être une directive très claire envoyée aux équipes et aux pilotes de F1, tombe dans une zone grise. La FIA a fait beaucoup d'efforts au cours des deux dernières années pour définir un ensemble de ce qu'elle appelle les "normes de pilotage", qu'elle souhaite intégrer dans le Code Sportif International pour l'appliquer à toutes ses catégories. Ces normes ont été élaborées après consultation des équipes et des pilotes, afin de s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de comprendre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.

Ces lignes directrices ne figurent pas encore officiellement dans le règlement, mais les équipes ont été informées en février qu'elles constitueraient la base de la prise de décision des commissaires en cas d'infraction potentielle. Il est précisé que les termes seraient utilisés comme "guide pour le processus de décision des commissaires, et non contraignants. Les commissaires utiliseront leur pouvoir discrétionnaire".

Les directives, dont Motorsport.com a pu consulter une copie, font spécifiquement référence à la position sur le décalage au freinage. Elles stipulent : "Lors de la défense, il ne doit pas y avoir de changement de direction de la part de la voiture en défense, après le début de la phase de décélération, sauf pour suivre la ligne de course."

Cette déclaration semble être définitive et suggère que le type de mouvement que nous avons vu de la part de Verstappen en Autriche pourrait tomber dans ce qui n'est pas autorisé, parce que le Néerlandais a semblé se déplacer dans la zone de freinage. Cependant, comme le reconnaît explicitement le document, il est impossible d'imposer de façon binaire de telles définitions à appliquer à chaque incident.

En effet, dans une section au début des lignes directrices décrites comme "Notes importantes", il est souligné que : "La course est un processus dynamique. Bien que ces lignes directrices indiquent les positions relatives spécifiques des voitures à différents moments, les commissaires examineront toujours la façon dont la situation s'est déroulée dans son ensemble lors de l'examen d'un incident."

Le document cite ensuite certaines des considérations que les commissaires prendront en compte pour déterminer la partie coupable dans tout incident, et expose les facteurs qui, selon lui, seront évalués lorsqu'il s'agira de rendre un jugement.

Cela inclut les exemples suivants :

Comment les voitures sont-elles arrivées à l'incident (par exemple : freinage tardif, plongeon, décalage) ?

La manœuvre était-elle tardive ou "optimiste" ?

Qu'est-ce que les pilotes pouvaient raisonnablement voir, savoir ou anticiper ?

La manœuvre pouvait-elle être effectuée sur la piste ?

Y a-t-il eu sous-virage/survirage/blocage ?

Quelqu'un a-t-il positionné/manipulé sa voiture d'une manière qui a contribué à l'incident ?

Le type de virage a-t-il contribué à l'incident ?

Quels étaient les pneus, leur âge et leur adhérence ?

Les documents ajoutent : "Ces décisions sont souvent subjectives. Les commissaires examineront chaque incident, avec l'avis expert de notre commissaire-pilote, et prendront notre meilleure, mais dernière, décision à ce moment-là."



Dans le cas de Verstappen, alors que les commissaires ont clairement jugé que l'accrochage entre la Red Bull et Norris au 64e tour était la faute du Néerlandais, son évaluation, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans les lignes directrices, a montré qu'il n'y avait rien de fâcheux qui s'est produit. Verstappen lui-même a déclaré dimanche soir en Autriche qu'il n'avait jamais eu l'impression d'avoir franchi une ligne et d'avoir enfreint les directives de pilotage.

"Pour moi, ce n'était pas un mouvement sur le freinage", a-t-il déclaré. "Parce qu'à chaque fois que j'ai bougé, je n'étais pas en train de freiner. Bien sûr, de l'extérieur, cela ressemble toujours à cela, mais je pense que je sais assez bien ce qu'il faut faire dans ce genre de scénarios."

Alors que Verstappen dit que lui et Norris sont maintenant d'accord sur "99%" de ce qui s'est passé en Autriche, il est peu probable que cela empêche les autres pilotes de demander des éclaircissements supplémentaires à la FIA. Cependant, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a de grandes controverses, le battage médiatique qui précède les briefings tombe souvent à plat.

Verstappen a déclaré à propos de la façon dont le briefing pouvait se dérouler : "Beaucoup de gens ne veulent pas rester trop longtemps lors du briefing des pilotes. La plupart du temps, vous pensez que ce sera une longue réunion et souvent, ce n'est pas le cas."

Une chose est sûre toutefois, malgré l'entrée en vigueur des directives sur les normes de pilotage l'année prochaine, Verstappen pense qu'avoir plus de règlements écrits n'est pas nécessairement la bonne direction. "Je pense que nous avons déjà beaucoup trop de règles en général, pour tout", a-t-il déclaré. "Je pense donc que cela ne fera que compliquer les choses."