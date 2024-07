Red Bull n'est "pas au même niveau que Norris" à Silverstone

Factuellement, les essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne ont livré une vérité chronométrique qui a vu Lando Norris émerger en tête des deux séances, tandis que Max Verstappen n'a jamais figuré dans le trio de tête. Néanmoins, le triple Champion du monde en titre n'a pas chaussé les pneus tendres en EL1, puis les a utilisés plus tôt que ses concurrents lors des EL2.

Si les six dixièmes rendus à la plus rapide des McLaren ne sont donc pas forcément représentatifs, ils traduisent tout de même un écart qui, pour le moment, sème le doute chez Red Bull. Malgré l'apparition d'un plancher évolué sur la RB20, l'écurie de Milton Keynes a eu du mal sur la piste anglaise et, avant de travailler pour tenter d'améliorer les choses, Helmut Marko estime que l'avantage va à la structure de Woking.

"Nous perdons trop de temps dans les virages lents, particulièrement dans le premier secteur, où nous perdons presque trois dixièmes", explique le consultant de Red Bull au micro de la chaîne de télévision ORF. "Une fois la correction appliquée, c'est pire que lors des premiers essais libres, et le long relais n'était pas très bon non plus. Ça reste bon, mais pas au même niveau que Norris. Donc nous avons encore beaucoup de choses à régler ici."

"D'un autre côté, les prévisions météo pour samedi et dimanche ne sont pas très bonnes. Alors quel compromis faire ? Faut-il compter davantage sur la pluie, avec plus d'aileron ? C'est intéressant, mais nous ne sommes pas allés dans la bonne direction, car nous perdons tout dans le premier secteur avec la phase de virages lents. C'est un mélange de plusieurs choses, la voiture glisse trop et je pense que c'est plutôt mécanique."

Interrogé sur l'écart observé avec McLaren, alors que Sergio Pérez a quant à lui terminé à quatre dixièmes en EL2, Helmut Marko le tempère mais affirme qu'il en existe bel et bien un.

"En corrigeant, il n'y a pas six dixièmes, mais ça reste derrière Norris", insiste l'Autrichien. "Il faut voir si l'on peut trouver le bon équilibre, si l'on peut maintenir notre niveau de performance dans les virages rapides sans trop en perdre dans les virages lents. On n'était pas mal au niveau de l'usure des pneus, mais ce n'est pas suffisamment bon pour se dire que l'on peut aborder la course avec sérénité."

Avec Frederik Hackbarth