EL1 - Norris et McLaren prennent leurs marques à la maison

Après le sprint autrichien, les écuries renouent ce week-end au GP de Grande-Bretagne avec le format traditionnel. De quoi travailler lors des deux séances d'essais libres du vendredi, tout en sachant aussi que la pluie pourrait venir perturber les deux prochains jours... Pour ces EL1, c'est sous un ciel couvert et par 15°C dans l'air et 24°C au sol que les 20 pilotes ont pris la piste.

Parmi eux, plusieurs rookies : le futur titulaire Oliver Bearman chez Haas à la place de Kevin Magnussen, Franco Colapinto dans le baquet de Logan Sargeant chez Williams, Isack Hadjar au volant de la Red Bull de Sergio Pérez, et Jack Doohan chez Alpine, où Pierre Gasly vivra un week-end compromis par une pénalité moteur l'envoyant en fond de grille.

Côté piste, le circuit de Silverstone s'est mis au goût du jour avec la même ligne bleue qu'en Autriche pour gérer certaines limites. Et côté monoplaces, des évolutions sont à noter chez Red Bull, McLaren et Mercedes, tandis que Ferrari a l'intention de se pencher sur le fonctionnement du package récemment introduit.

Tsunoda à la faute

Ce n'est toutefois pas un "petit jeune" qui s'est fait piéger le premier ce week-end, puisque le drapeau rouge a été brandi après seulement dix minutes quand Yuki Tsunoda est sorti de la piste, se retrouvant coincé dans le bac à gravier du virage de Luffield. À cet instant, George Russell avait établi la référence chronométrique en 1'28"888 avec les pneus durs.

La séance a repris après moins de dix minutes d'interruption tandis qu'à la fin de la première demi-heure, c'est Carlos Sainz qui a pris le dessus sur les Mercedes, toujours en pneus durs, avec un passage en 1'27"925. Puis les mediums ont fait leur apparition, Max Verstappen se hissant en tête avec deux améliorations coup sur coup, la meilleure en 1'27"729. Bien que chaussé des pneus tendres sur l'autre RB20, Isack Hadjar n'a pas conclu sa tentative, ponctuée de deux petites erreurs.

Isack Hadjar était au volant de la Red Bull en EL1. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Avec les gommes rouges, Oscar Piastri a été le premier à signer un chrono significatif, en 1'27"631 sur la McLaren. Sur l'autre monoplace papaye, Lando Norris a fait mieux en 1'27"420, Lance Stroll venant provisoirement intercaler son Aston Martin entre les deux hommes.

Le ciel s'est considérablement obscurci dans le dernier quart d'heure, un petit crachin inoffensif étant même signalé dans certains endroits du circuit. Oscar Piastri, victime d'un problème technique, n'a pas pu boucler son programme après s'être retrouvé au ralenti sans parvenir à regagner la voie des stands par ses propres moyens. Les chronos n'ont dès lors plus évolué, Max Verstappen n'ayant pas chaussé de pneus tendres, tandis qu'Esteban Ocon a placé une Alpine dans le top 10 avec les softs.

Plusieurs incidents ont été évités de peu dans le trafic, notamment entre Charles Leclerc et Fernando Alonso, mais le plus chaud a impliqué Isack Hadjar, au ralenti alors que Lando Norris arrivait très vite derrière et a freiné de toute urgence pour éviter le pire.

GP de Grande-Bretagne - Essais Libres 1