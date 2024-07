Du nouveau chez Red Bull, McLaren et Mercedes à Silverstone

Red Bull arrive à Silverstone avec une évolution de plancher sur sa RB20, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Un développement pensé pour tenter de reprendre un ascendant plus clair sur McLaren, qui vient menacer de plus en plus régulièrement l'écurie de Milton Keynes, par ailleurs toujours en tête des deux championnats à ce stade de la saison.

Dans les documents officiels remis à la FIA pour indiquer les nouveautés sur sa monoplace, l'écurie autrichienne évoque deux modifications très claires apportées au plancher. La surface de cette pièce cruciale sur les F1 à effet de sol a été re-profilée au-dessus et derrière la structure latérale d'impact (SIPS). Ce changement s'appuie "sur la base des recherches et des comparaisons avec les résultats à l'échelle réelle pour obtenir plus d'énergie et donc de pression sur l'ailette du bord du plancher", précise Red Bull.

Pour aller de pair avec cette première évolution, Red Bull a également re-profilé cette ailette du bord du plancher afin d'améliorer la coordination de l'ensemble : "Compte tenu de la pression plus élevée en amont, le détail de l'ailette a été subtilement modifié pour ajouter plus de cambrure, ce qui permet d'augmenter la charge tout en respectant la nécessité d'une stabilité du flux d'air".

Red Bull n'est toutefois pas la seule écurie disposant de nouveautés à Silverstone, où le retour à un format plus classique avec trois séances d'essais libres va permettre de travailler plus en profondeur sur les monoplaces. Ainsi, Mercedes et McLaren ont de leur côté introduit des ailerons modifiés.

L'aileron avant évolue chez Mercedes. Photo de: Filip Cleeren

À l'arrière de la W15, l'on retrouve un aileron à appui aérodynamique moyen qui devrait améliorer l'efficacité dans les enchaînements de courbes rapides spécifiques au tracé anglais. Le flap d'aileron avant évolue également dans le but d'harmoniser l'équilibre et de maintenir la monoplace dans la fenêtre de performance optimale.

Chez McLaren, on découvre également un aileron arrière avec moins d'appui aérodynamique, afin de diminuer la traînée. L'écurie de Woking expérimente par ailleurs trois charges différentes au niveau du beam wing de manière à optimiser ses performances à l'arrière de la MCL38. De plus, quelques nouveautés font leur apparition sur la carrosserie, avec notamment une sortie de refroidissement supplémentaire au niveau du capot moteur.

Enfin, chez Ferrari on mise surtout sur cette journée de vendredi pour tenter de comprendre les évolutions introduites ces dernières semaines, et qui ont semblé poser des problèmes à la Scuderia.

McLaren a un nouvel aileron arrière à Silverstone. Photo de: Giorgio Piola