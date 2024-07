Mercedes espère "faire un pas de plus d'ici la pause estivale"

Sur le Red Bull Ring, George Russell a mis fin à une disette de près de 24 mois. Deux ans depuis son dernier succès en Formule 1, le dernier de Mercedes aussi, lors du Grand Prix du Brésil 2022. À l'époque, nombreux étaient ceux qui pensaient que ce succès avait acté le retour au premier plan de l'écurie de Brackley, mais cette dernière est rentrée dans le rang dès le début de la saison 2023, avec la W14. L'an passé, George Russell et Lewis Hamilton n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent, hormis une poignée de podiums.

En ce début de saison, Mercedes a encore marqué le pas par rapport à ses adversaires, Red Bull, McLaren et Ferrari, mais les récentes évolutions sur la W15 ont permis à ses deux pilotes de combler l'écart et de renouer avec le podium depuis le Canada, où Russell a également signé la pole position. Certes, le Britannique n'aurait certainement pas pu aller chercher la victoire en Autriche sans l'accrochage entre les deux leaders, Max Verstappen et Lando Norris, mais ce dernier était quoi qu'il en soit en route vers un troisième podium successif pour Mercedes, qui confirmait son retour en force.

Pour Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes, les récents résultats sont l'illustration d'une véritable dynamique retrouvée entre la piste et l'usine de Brackley.

"Je pense que nous apportons des évolutions presque à chaque course", a ainsi commenté Wolff. "L'usine tourne à plein régime. Au cours des 12 dernières années, nous n'avons jamais été autant en mesure de développer, de concevoir, de fabriquer, et d'amener sur la piste des pièces de qualité. Je n'ai jamais vu un tel rythme [de production]."

"Donc, à chaque course, nous avons apporté des évolutions et j'espère que nous pourrons faire un pas de plus d'ici à la pause estivale. Tous les autres travaillent dur et ce sont des équipes redoutables, mais si nous pouvons réduire un peu l'écart – je crois qu'il était de 15 secondes en 70 tours – c'est bien. J'espère que si nous pouvons le réduire de moitié, nous pourrons jouer la victoire."

Une W15 plus facile à appréhender

Andrew Shovlin, le directeur technique de Mercedes, se félicite lui aussi de la constance des bons résultats des Mercedes, qui contribue selon lui à apporter une certaine sérénité au sein des différentes équipes, avec une voiture désormais plus facile à appréhender.

"On devient de plus en plus confiant au fur et à mesure que l'on s'attaque à d'autres circuits", a ainsi déclaré ce dernier. "Nous avions auparavant une voiture qui, si vous la mettiez dans la bonne fenêtre, il suffisait d'un changement de direction du vent ou de température de la piste pour qu'elle se déséquilibre soudainement, et c'est pourquoi nous avions l'air bien le vendredi et nous avions soudainement des difficultés le samedi."

Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste, se félicite de la hausse des performances. Photo de: Erik Junius

"Avec les changements que nous avons apportés, la voiture se comporte plus normalement. Les pilotes ne se plaignent pas de survirage. S'il y a un problème général avec la voiture, il est facile de le résoudre. Si elle est sous-vireuse partout, nous pouvons y remédier. C'est donc plus facile de travailler avec. Mais le plus important, c'est que la corrélation sur le simulateur s'est améliorée. C'était compliqué auparavant, car si 5°C de température de la piste ou une rotation de 30 degrés au niveau de la direction du vent vous déséquilibrent, il n'est pas surprenant que le simulateur ait du mal à intégrer tous ces effets."

De plus, Shovlin est persuadé que l'intensité d'une saison de Formule 1, et le rythme effréné des Grands Prix, contribuent également à accumuler un maximum de donner, et à parfaire les connaissances de la W15.

"Lorsque vous développez des voitures de nos jours, c'est beaucoup plus facile lorsque vous êtes en course tout le temps et que vous avez des données qui confirment que les choses que vous faites rendent la voiture plus rapide. Je pense que nous avons trouvé des axes de développement qui nous ont permis d'être plus rapides, comme c'est le cas pour toutes les équipes. La question est de savoir si vous développez aussi vite que les autres. Lorsque nous avions une voiture qui, par nature, ne voulait pas vraiment s'équilibrer, que vous ne pouviez pas la faire fonctionner correctement dans tous les virages d'un circuit, il était difficile de la gérer bien au-delà de la corrélation."

"Nous avons maintenant une voiture qui fonctionne raisonnablement à basse vitesse, à haute vitesse, à vitesse moyenne et le freinage est bon. Il y a toujours des domaines à améliorer et vous serez toujours à la poursuite de quelqu'un, ou vous l'êtes certainement la plupart du temps, mais il semble que les améliorations apportées à la voiture soient ce qui a également contribué à cet exercice de corrélation."