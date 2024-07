EL2 - McLaren, c'est du sérieux !

Avant une deuxième séance d'essais libres plus représentative au Grand Prix de Grande-Bretagne, les commissaires ont déjà eu du travail. Après s'être penchés sur les gênes très dangereuses survenues en EL1, ils sont adressé un avertissement officiel à Fernando Alonso et Isack Hadjar, et infligé une amende de 15 000 € à Aston Martin et de 20 000 € à Red Bull.

Le ciel de Silverstone, lui, s'est dégagé entre les deux séances, les EL2 se déroulant avec 17°C dans l'air et 28°C au sol, le taux d'humidité demeurant élevé (70%). Le début du travail, pour la majorité des pilotes, a débuté par l'exploitation des gommes mediums, et Max Verstappen s'est vite hissé au sommet de la hiérarchie en 1'27"831, près de trois dixièmes devant Lewis Hamilton.

Verstappen très tôt en tendres

Après un quart d'heure à peine, Max Verstappen est passé à la gomme tendre pour la première fois de sa journée et a enfoncé le clou avec un chrono en 1'27"233, soit huit dixièmes de mieux que le deuxième temps alors effectué par Charles Leclerc sur la Ferrari en pneus mediums, avant que Carlos Sainz ne se rapproche à une demi-seconde avec la même monte que son coéquipier.

À l'approche de la mi-séance, plusieurs autres pilotes ont fait le choix de chausser des pneus tendres, y compris dans les équipes de pointe. Et c'est ce qui a permis aux McLaren de s'emparer des deux meilleurs chronos, Lando Norris coupant la ligne en 1'26"549 avec 0"331 d'avance sur Oscar Piastri.

Max Verstappen n'a pas figuré dans le top 3 vendredi. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Si Carlos Sainz a évoqué une piste perdant en performance en raison du vent et des températures, l'évolution des chronos a plutôt semblé donner tort à l'Espagnol. Nico Hülkenberg s'est invité au quatrième rang avec les gommes rouges, juste derrière un Sergio Pérez en regain de forme.

Comme très souvent en EL2 avec le format traditionnel, les écuries ont ensuite fait basculer leurs programmes sur l'évaluation des pneumatiques en longs relais, le travail se partageant généralement entre les enveloppes tendres et mediums. La feuille des temps n'a ainsi pas évolué davantage, le chrono de Max Verstappen étant probablement celui qu'il faut le plus relativiser puisqu'il a été signé bien plus tôt que celui de ses concurrents directs.

À moins de dix minutes du drapeau à damier, les nuages s'amoncelant au-dessus de Silverstone ont apporté les premières gouttes de pluie, incitant tout le monde à écourter son travail de collecte des données, à l'exception du très assidu Carlos Sainz. Plusieurs pilotes sont repartis en pneus intermédiaires pour aller faire des essais de départ. Aucune Alpine n'a intégré le top 10, Pierre Gasly se classant 14e juste devant Esteban Ocon.

GP de Grande-Bretagne - Essais Libres 2