McLaren dévoile une troisième livrée spéciale en 2023

McLaren a dévoilé la troisième livrée spéciale de sa saison 2023, que l'écurie arborera pour les Grands Prix de Singapour et du Japon. Comme l'an passé à pareille époque, l'écurie de Woking a travaillé avec son sponsor OKX pour ces deux manches asiatiques du calendrier, proposant une monoplace à la robe essentiellement noire aux côtés du traditionnel orange papaye. Cette livrée est baptisée Stealth Mode.

Ce nouveau changement de couleurs s'inscrit lui aussi dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de la création de l'équipe par Bruce McLaren. À Monaco et à Barcelone, l'écurie anglaise avait utilisé une livrée honorant la Triple couronne et ses victoires aux 500 Miles d'Indianapolis 1974, au Grand Prix de Monaco 1984 et aux 24 Heures du Mans 1995. À Silverstone, c'était une livrée spéciale Chrome qui avait crevé l'écran, en partenariat avec Google.

"Notre partenariat avec OKX ne cesse de se renforcer et c'est fantastique de le célébrer avec cette incroyable livrée", se réjouit Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "La livrée Stealth Mode bouleverse les couleurs de notre voiture, apportant quelque chose de différent et passionnant pour ces deux courses d'importance à Singapour et au Japon."

"On espère que les fans l'aimeront autant que nous et qu'ils auront l'occasion de profiter de la fan zone pour se rapprocher de l'équipe. OKX est un fervent soutien de McLaren, et en retour nous sommes fiers de donner vie à ce partenariat sur la piste."

McLaren ne sera pas la seule écurie à utiliser une livrée spéciale pour les prochains Grands Prix puisque Williams se parera ce week-end à Marina Bay des couleurs de Gulf choisies par ses fans. L'écurie de Grove les conservera pour les Grands Prix du Japon et du Qatar.

Par ailleurs, AlphaTauri a annoncé mardi avoir testé à plusieurs reprises et avec succès un système numérique permettant de changer l'affichage de sponsors sur sa monoplace, similaire à celui vu chez McLaren depuis la fin d'année dernière. L'écurie italienne, qui changera d'identité dans quelques mois, utilisera ce système de manière permanente en 2024 après l'avoir mis à l'épreuve discrètement lors de certaines séances au cours des derniers Grands Prix.