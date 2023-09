Mercedes distancé à Suzuka, Hamilton désabusé

Après avoir frôlé la victoire au Grand Prix de Singapour, Mercedes peut manifestement s'attendre à davantage de difficultés ce week-end au Japon. Sur la piste de Suzuka, les deux Flèches d'Argent étaient reléguées à plus d'une seconde et demi du meilleur temps en Essais Libres 1, George Russell s'étant hissé à un peu plus de six dixièmes en EL2. Le fait est que Red Bull est plus rapide, mais les trois dixièmes de retard sur la Ferrari de Charles Leclerc et les deux dixièmes sur la McLaren de Lando Norris sont également source d'inquiétude.

"Ce vendredi a été légèrement étrange pour nous", commente Russell. "La piste semblait avoir très peu d'adhérence, particulièrement en EL1, alors la voiture glisse beaucoup. Ça ne donne pas la meilleure sensation au monde pour un pilote, particulièrement quand il y a beaucoup de virages rapides à négocier. La course de dimanche sera également intéressante, car la dégradation des pneus paraît très élevée."

"En ce qui concerne la hiérarchie, la Red Bull semble avoir retrouvé son rythme normal aux avant-postes. Ils ont été exceptionnellement rapides aujourd'hui. On est probablement un demi-cran derrière les Ferrari et la McLaren de Lando Norris actuellement. On a un peu de travail à faire ce soir pour réduire cet écart. D'habitude, on est forts pour trouver ces gains de performance, alors on peut être optimistes quant à notre amélioration pour demain."

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton est quant à lui particulièrement mécontent du comportement de la W14, ayant accusé 2"052 de déficit le matin puis 1"141 l'après-midi. "Ça a été une mauvaise journée, à vrai dire", déplore le septuple Champion du monde. "De vraies difficultés en piste. On est loin, à deux secondes dans la première séance, à une seconde dans la deuxième. Alors il s'agit d'essayer de résoudre les problèmes, notamment au niveau de l'équilibre."

"C'était difficile de trouver le bon équilibre, et on n'y est pas parvenus avant la fin des EL2 ; les pneus surchauffaient. On sait qu'on a du pain sur la planche ce soir pour recouvrer la performance. Je suis cependant convaincu que l'on peut trouver des améliorations. On a connu des vendredis similaires cette saison et on est revenus plus forts le samedi. On verra demain si l'on a récidivé."

Mais d'où vient la lenteur des Flèches d'Argent ? Andrew Shovlin confirme que les pilotes ont rapporté un manque d'adhérence général et des difficultés quant à l'équilibre de la monoplace. "Nous avons fait quelques changements pour la seconde séance et en avons tiré des leçons précieuses. Cependant, nous savons devoir apporter des améliorations d'ici demain", confirme le directeur de l'ingénierie piste.

"Nous ne sommes clairement pas assez compétitifs dans les virages rapides, le premier secteur étant une faiblesse particulière pour nous. C'est là-dessus que nous allons concentrer la majeure partie de notre travail ce soir. George a trouvé du mieux sur un tour unique en EL2, mais nous avons les mêmes difficultés à surmonter en rythme de qualifications et sur les longs relais. D'une certaine manière, c'est encourageant. Si nous résolvons l'un, l'autre devrait être amélioré aussi. Cependant, nous ne sous-estimons pas le travail que nous avons à faire pour être plus compétitifs sur le reste du week-end."