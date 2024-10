Mercedes a "un peu trop flirté avec le sol" avec sa F1 à Austin

En plus d'un résultat plus que moyen au Grand Prix des États-Unis, Mercedes est ressorti du week-end à Austin avec plusieurs questions en suspens. L'une des principales interrogations de ce rendez-vous au Texas concernait le changement total de comportement de sa monoplace entre le vendredi et le reste du week-end.

Il est nécessaire pour l'équipe allemande de comprendre pourquoi elle avait été si compétitive en qualifications sprint, avec les deux voitures en lice pour la pole position, puis avait eu tant de mal par la suite.

George Russell et Lewis Hamilton ont fait la même erreur au virage 19, l'un en qualifications le samedi et l'autre en course le dimanche, qui les ont tous deux envoyés dans les Tecpro. Ces problèmes répétitifs ont forcément alimenté la question de savoir si l'une des améliorations apportées à la W15 n'avait pas déclenché ces soucis inattendus.

Le patron de l'équipe, Toto Wolff, est convaincu que la forme de Mercedes avant l'été, lorsqu'elle avait remporté les manches en Autriche, en Grande-Bretagne et à Spa, n'était plus, et que le constructeur à l'étoile se retrouvait de nouveau à la traîne, derrière McLaren, Ferrari et Red Bull.

"Nous sommes revenus au statut d'outsider", a déclaré Wolff. "Nous ne sommes pas revenus à la situation d'avant l'été. Il ne s'agit pas d'aborder le week-end en se disant qu'on va gagner. Il s'agit plutôt d'aborder le week-end en se disant qu'à l'heure actuelle, nous sommes la quatrième équipe sur la piste."

George Russell, Mercedes W15 Photo de: Andreas Beil

Alors que Mercedes semble être revenue à ce qu'elle vivait en début de saison, où elle essayait avant tout de déchiffrer le comportement de sa monoplace, James Allison, directeur technique de l'équipe, pense qu'il y a une explication simple à ce qui s'est passée à Austin et que celle-ci tourne surtout autour des choix de réglages de l'écurie.

Lors de son débriefing habituel d'après-course, Mercedes a expliqué ce qui n'avait pas fonctionné lors du reste du week-end : "C'est la question à un million de dollars", a déclaré Allison. "Non seulement George a failli décrocher la pole dans cette séance [de qualifications sprint], mais Lewis a aussi failli la décrocher. Il était en avance sur tous les temps jusqu'à ce qu'il s'emmêle un peu avec [le drapeau jaune causé par Franco] Colapinto."

"La question est de savoir pourquoi cela ne s'est pas concrétisé pendant le reste du week-end. Je pense que nous avons un peu trop flirté avec le sol. Ces voitures aiment rouler bas et vous gagnez généralement du temps au tour lorsque vous pouvez rapprocher la voiture du sol. Mais si vous allez trop loin, la voiture commence à se comporter de manière désagréable."

"Si vous roulez sur une mauvaise bosse, la voiture se déséquilibre, l'arrière décroche. Le niveau de performance est tel que, quand tout va bien, il est excellent, mais si vous roulez sur une bosse au mauvais moment ou subissez un vent de travers au mauvais moment, vous êtes puni. Je pense que nous en avons un peu trop fait en termes de proximité au sol et de rigidité."

Alors que Hamilton suggérait, après son abandon en début de course, que l'équipe devait se demander s'il fallait ou non continuer avec le dernier package d'améliorations, Allison affirme qu'il n'y a aucun doute sur le fait que ces évolutions sont un pas en avant pour Mercedes.

Et, tout en reconnaissant que les tête-à-queue subis par Hamilton et Russell étaient inhabituels, il ne pense pas qu'ils aient été provoqués par ces nouvelles pièces : "Tous les éléments que nous avons mesurés suggèrent que l'ensemble des améliorations se comportait comme nous l'avions prévu", a-t-il déclaré.

"L'appui était là. Nous n'avons pas vu, avant les sorties de piste, de défaillance des structures d'écoulement sous la voiture. Il y a toutes les raisons de penser que les mises à jour étaient bonnes et nous allons en profiter pour le reste de l'année."

"Les difficultés que nous avons vues et qui nous ont poussés dans les barrières à un nombre inhabituel d'occasions étaient dus au fait que la voiture était trop basse, trop rigide, et que sa tenue de route s'est dégradée de manière inacceptable en conséquence."