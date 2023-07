Mercedes intrigué par les "inhabituels" progrès de McLaren

Après un premier tiers de saison discret voire inquiétant, McLaren a connu une performance particulièrement intéressante lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. L'écurie de Woking s'est en effet soudainement propulsée comme deuxième force du plateau et aurait sans doute signé un double podium sans une intervention inopportune de la voiture de sécurité.

Même si le rythme de la MCL60 n'avait absolument rien à envier à celui des Ferrari, Mercedes et Aston Martin – les trois écuries qui ont pu prétendre, tour à tour cette saison, au titre de "meilleure des autres après Red Bull" –, Lando Norris a tenu à tempérer les attentes. Le Britannique a en effet mis en avant les caractéristiques particulières de la piste de Silverstone, où les virages à haute et moyenne vitesse sont légions, comme explication de la forme atypique de McLaren.

Toutefois, dans le clan Mercedes, cette performance n'est pas passée inaperçue et va justifier un intérêt particulier de la part des équipes de la structure allemande, comme l'a expliqué James Allison dans la vidéo de débriefing de l'épreuve. "Nous gardons un œil sur toutes les écuries au fur et à mesure de leur montée en puissance. Nous prenons beaucoup de photos et nous essayons de comprendre ce qui change d'une course à l'autre. Nous prenons note de toute nouveauté ou de tout élément inhabituel."

"Ce qui est intéressant et inhabituel dans les améliorations de McLaren, c'est que l'effet sur le temps au tour est très important. C'est inhabituel de faire un bond de cette ampleur en termes de compétitivité relative au beau milieu d'une saison, et je leur tire mon chapeau. Ils ont fait du bon travail, mais c'est aussi intéressant pour nous parce que nous avons les photos avant et après et nous savons que l'effet sur le chrono est important."

"Cela vaut donc la peine de prêter plus d'attention que d'habitude aux évolutions d'une équipe concurrente, car dans ce cas, nous savons que ce qui a été modifié a fait une différence significative dans leur temps au tour. Il est très utile pour nous de savoir de quoi il s'agit et de voir si cela peut jouer dans nos propres réflexions au sujet du développement de notre voiture."

Lando Norris devant Lewis Hamilton à Silverstone.

Sur la question du développement à venir, alors que la plupart des écuries vont commencer à tourner une grande partie de leurs ressources vers 2024, Allison met en avant l'importance que le travail mené sur la W14 aura pour la future W15. "Nous n'en sommes qu'à la moitié de la saison et ces voitures ont encore beaucoup de progrès à faire. Toutes les équipes vont bien entendu se tourner vers l'année prochaine et cela va nous déstabiliser au niveau de la vitesse à laquelle nous pourrons améliorer nos voitures."

"Il y a vraiment des améliorations que nous aimerions apporter à notre monoplace actuelle et dont nous savons qu'elles seront également applicables l'année prochaine. Nous n'avons donc pas l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres. On a l'impression d'investir dans les deux saisons avec ces évolutions. Pour nous, oui, vous verrez les améliorations arriver pendant encore un peu plus longtemps. Je pense qu'il en sera de même pour les autres."

Il entrevoit donc une hiérarchie toujours mouvante derrière Red Bull. "Ce que vous verrez dans cette prochaine série de courses, c'est un peu de yo-yo dans un peloton très serré, car les améliorations vont faire la différence pour une équipe pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'une autre apporte une autre amélioration une ou deux courses plus tard pour rééquilibrer la situation. Nous verrons bien ce qui se passera pendant le dernier quart ou tiers de la saison. J'espère que nous pourrons nous hisser devant et réaliser une bonne deuxième partie de campagne."

