La nouvelle suspension de Mercedes offre "plus de liberté"

Plus tôt cette saison, Lewis Hamilton et George Russell se sont plaints d'un manque de confiance avec le train arrière de la Mercedes W14, en partie dû au positionnement du cockpit, plus avancé par rapport aux modèles précédents.

Si les pilotes de la marque à l'étoile devront attendre la construction d'un tout nouveau châssis pour voir ce problème disparaître, Mercedes a commencé à s'y attaquer avec l'introduction d'une évolution au Grand Prix de Monaco, dont une nouvelle suspension avant pensée pour fonctionner en tandem avec le nouveau concept de pontons mais offrant également une meilleure stabilité.

"Il s'agit d'essayer de jouer avec ces géométries pour avoir une influence sur la plateforme aérodynamique et essayer d'obtenir un peu plus de stabilité sur la voiture", explique Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes. "Cela nous a probablement donné plus de liberté parce qu'auparavant, nous avions toujours des difficultés à avoir un bon train avant à la corde et une bonne stabilité en entrée de virage, à fond sur les freins et en braquant."

"Ce compromis a toujours été quelque chose que nous ne pouvions pas résoudre. Nous nous retrouvions toujours avec un train arrière faible en entrée [de virage] ou un train avant mauvais à la corde. J'espère que cela nous a permis d'avancer dans la bonne direction."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Étant donné que ces nouvelles pièces ont dû être adaptées au concept original et qu'elles interviennent dans un contexte de plafond budgétaire limitant le développement, un compromis a dû être trouvé. C'est pourquoi Shovlin s'attend à ce que la suspension arrière soit au centre de l'attention lors du développement de la F1 2024 de Mercedes.

"Fondamentalement, nous avons conçu une nouvelle suspension cette année", ajoute-t-il. "Changer les suspensions coûte cher. La réalité, c'est qu'avec le plafond budgétaire, nous sommes toujours en train de regarder la situation au championnat. Nous ne connaissons pas [l'ampleur des modifications] que nous ferons. Je ne m'attends pas à ce que nous fassions d'énormes avancées."

"Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait un filon de développement assez riche que nous pouvions commencer à étudier. Ces programmes fonctionnent mais le défi consiste toujours à faire en sorte que l'aérodynamique et la dynamique du véhicule fonctionnent en harmonie et soient optimisées. Chaque équipe travaille avec ce genre de processus. Il s'agit de voir où sont les opportunités et comment réunir les deux pour qu'elles fonctionnent comme un tout."

Évolution : une "précipitation" qui a inquiété

Jerome d'Ambrosio, directeur du développement des pilotes, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal et PDG, Mercedes-AMG, Mick Schumacher, pilote de réserve, Mercedes-AMG

Avec ses évolutions, Mercedes semble disposer d'une voiture au potentiel amélioré, en témoigne le double podium décroché au Grand Prix d'Espagne, mais le directeur Toto Wolff estime qu'il est important que les designers comprennent le fonctionnement de la W14 actuelle avant de se lancer dans d'autres modifications.

L'Autrichien se justifie en indiquant que l'introduction de l'évolution avait suscité quelques interrogations en interne : le rythme de développement soutenu a contraint l'équipe à faire une analyse des pièces moins poussée qu'à l'accoutumée.

"Nous devons simplement continuer à travailler dur car ce qui compte, ce n'est pas la compétitivité [de l'évolution] mais le niveau de notre compréhension", confie-t-il à Motorsport.com. "Nous avons travaillé dans la précipitation au cours des deux derniers mois, ce qui nous a inquiétés car cela revenait à contourner le processus. Mais, jusqu'à présent, ça a porté ses fruits."

En outre, bien qu'il soit convaincu que la situation est différente de celle de l'an passé, lorsqu'un autre bon GP d'Espagne n'avait pas donné de suite en termes de rythme, le directeur ne veut pas s'emballer : "Nous devons gérer nos attentes. Nous étions très contrariés lors des qualifications [du GP d'Espagne] parce que nous pensions que les deuxième et troisième places étaient jouables, et ça n'a pas été le cas. Je ne veux donc pas aller au Canada et dire que ce sera une deuxième et une troisième place [en qualifications], car cela pourrait tout aussi bien être une cinquième et une sixième place."