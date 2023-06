Ces évolutions de la Red Bull RB19 inspirées par Williams

Dans le cadre de ses efforts pour améliorer la RB19, Red Bull a apporté des modifications au bord du plancher et au coin supérieur de son diffuseur en vue du week-end de Barcelone.

Les modifications apportées à l'arrière de la voiture – où les coins supérieurs du diffuseur ont pris une plus grande courbure – sont particulièrement intéressantes car l'équipe a reconnu qu'il s'agissait d'une idée empruntée à d'autres voitures.

Dans les notes soumises à la FIA pour expliquer les modifications, Red Bull a déclaré : "Une légère augmentation de la charge locale au niveau du bord de fuite du profil du diffuseur dans les coins supérieurs a été extraite avec un profil plus courbé en s'inspirant des designs de la concurrence."

Si l'équipe n'a pas donné plus de détails à ce moment-là, elle a révélé par la suite que ces changements avaient été envisagés depuis un certain temps, après les avoir repérés sur la Williams en 2022.

Diffuseur de la Red Bull RB19

Interrogé par Motorsport.com sur ces modifications venues d'autres équipes, l'ingénieur en chef de Red Bull, Paul Monaghan, a déclaré : "Vous ne pouvez pas supposer que vous avez la meilleure solution dans tous les compartiments de la voiture lorsque vous l'envoyez en piste pour la première fois."

"Notre devise, c'est le temps au tour, n'est-ce pas ? Si vous regardez, cet élément de design du plancher est apparu au début de l'année 2022. Je me souviens que les Williams l'ont eu assez tôt et que d'autres l'ont eu aussi."

"Cela n'a pas forcément fonctionné pour nous à l'époque, mais nous l'avons examiné à plusieurs reprises et c'est un petit avantage. Il semble qu'il s'agisse d'un changement un peu plus important qu'il ne l'est en réalité, puisqu'il se produit à l'arrière du plancher."

"Il ne s'agit donc pas de l'élément le plus influent, mais ça aide un peu. Et vous êtes assez limité en termes de hauteur, là où nous pouvons le faire. Cela fait un moment que nous travaillons dans ce domaine. Nous étions dans une position où nous pouvions l'inclure dans cette partie du plancher, et nous l'avons fait."

L'utilisation par Red Bull de l'idée d'une autre équipe intervient à un moment où ses principaux rivaux en F1, Mercedes et Ferrari, ont repris le concept du ponton en rampe dans leurs efforts pour rattraper leur retard.