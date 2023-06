Pour McLaren, recruter Rob Marshall chez Red Bull était immanquable

Fin mai, McLaren annonçait un transfert, et pas des moindres : la structure de Woking a attiré dans ses filets Rob Marshall, qui occupait le rôle de directeur de l'ingénierie chez Red Bull. Marshall a passé 17 ans à Milton Keynes, après douze saisons à Enstone au sein de l'écurie baptisée Benetton puis Renault, ayant contribué à un total de neuf titres mondiaux des pilotes et sept côté constructeurs.

Marshall prendra ses fonctions chez McLaren en 2024, et le directeur d'équipe Andrea Stella se délecte d'avoir convaincu un acteur majeur des succès de Red Bull de s'engager dans ce nouveau projet. "Rob va rejoindre l'équipe avec un niveau d'expérience et un savoir-faire uniques dans l'ingénierie et le design des F1", commente Stella. "Il a également joué un rôle crucial dans la création d'un département technique d'une telle qualité chez Red Bull."

McLaren poursuit ainsi la restructuration majeure engagée il y a quelques mois avec le départ du directeur technique James Key, dont les fonctions sont désormais partagées par un trio composé de David Sanchez (concept et performance), Peter Prodromou (aérodynamique) et Neil Houldey (ingénierie et design).

À partir de janvier 2024, Houldey va seconder Marshall, qui sera le nouveau directeur technique de l'ingénierie et du design. Cependant, c'est loin d'être un déclassement pour lui, affirme Stella. "Neil a toujours été impliqué dans ce processus", indique l'Italien. "Il a participé aux conversations, il a même eu l'esprit d'équipe dans ce processus. Et quand nous avons dit à Neil que nous avions cette opportunité à ne pas manquer, nous avons élaboré la solution ensemble."

"Il y a tant à faire en matière d'ingénierie et de design pour créer les bonnes conditions afin de concevoir la F1 la plus rapide que nous nous sommes dit que ce serait un duo très puissant : Rob, l'autorité technique, et Neil, qui gère les activités quotidiennes dans le département. Alors Neil a vraiment participé à ce processus très constructif."

Propos recueillis par Adam Cooper