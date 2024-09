Mercedes peine à évaluer l'efficacité de son développement

L'équipe Mercedes avait abordé la pause estivale forte de trois victoires en quatre courses, avec le succès de George Russell en Autriche – certes aidé par l'accrochage entre Max Verstappen et Lando Norris –, avant les victoires de Lewis Hamilton à Silverstone puis à Spa, où ce dernier a en revanche bénéficié de la disqualification de son coéquipier Russell, qui s'était imposé sur la piste.

Mais à la reprise qui a suivi les trois semaines de pause, les Mercedes sont apparues moins dominantes. À Zandvoort, Russell et Hamilton ont dû se contenter des 7e et 8e positions, et Lewis Hamilton s'est montré le plus performant de l'équipe de Brackley à Monza, où il s'est classé 5e, loin du quatuor de tête.

L'écurie Mercedes ne comprend pas vraiment pourquoi les deux dernières courses se sont montrées plus difficiles, mais est consciente que les W15 ont marqué le pas tant aux Pays-Bas qu'en Italie.

"Je pense que nous sommes capables d'extraire [de la performance sur] un seul tour, ce qui est en principe une bonne nouvelle", a expliqué Wolff. "Mais l'équilibre n'est pas assez bon pour que les pneus [travaillent correctement] pendant une course. C'est le sujet depuis Zandvoort. C'est plus à la limite, plus difficile de trouver le bon équilibre."

Toto Wolff et l'équipe Mercedes s'interroge sur la baisse de performance des W15 depuis la reprise. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Le nouveau plancher apparu sur les Mercedes lors du Grand Prix de Belgique pourrait être l'une des causes de la soudaine méforme des W15. Si l'équipe estime que ce nouvel élément a procuré le supplément d'appui escompté, sa conception pourrait avoir perturbé l'équilibre global de la monoplace, ce qui la rendrait plus délicate à piloter.

Lors du traditionnel débriefing de Mercedes après le Grand Prix d'Italie, Andrew Shovlin, le responsable de l'ingénierie piste, a déclaré qu'il restait des points d'interrogation concernant le plancher.

"Au cours des trois dernières courses, nous avons procédé à diverses comparaisons des packages et principalement du plancher", a-t-il déclaré. "Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il génère la charge que nous attendons. La question la plus difficile à laquelle nous devons répondre est la suivante : y a-t-il quelque chose de subtil dans les caractéristiques de maniabilité que ce package pourrait faire et que nous n'avons pas anticipé ?"

"C'est assez difficile à évaluer, car la voiture se comporte différemment d'un circuit à l'autre. Sur d'autres circuits, nous avons eu du mal à équilibrer la voiture, quelles que soient les caractéristiques aérodynamiques. Il se peut que ce ne soit que la variation normale d'un circuit à l'autre, mais c'est ce que nous allons examiner au cours des prochains jours, et en plus, il y a d'autres mises à jour que nous apportons dans le système."

"Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais nous disposons maintenant d'un grand nombre de données et nous pouvons utiliser les prochains jours pour en tirer le maximum d'enseignements."