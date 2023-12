Les négociations de Ferrari avec Leclerc et Sainz ont pris du retard

Quel sera le duo de pilotes de Ferrari pour la saison 2025 de Formule 1 ? À ce stade, rien n'est joué. Charles Leclerc et Carlos Sainz partent certes en pole position, eux qui font équipe depuis 2021, puisqu'ils sont sous contrat jusqu'à fin 2024 et donnent satisfaction à la Scuderia.

Cependant, Sainz a exprimé cet été la volonté d'assurer son avenir à long terme avant la fin de l'année, d'autant que des bruits défavorables couraient à son sujet après une première moitié de saison vierge de tout podium. Frédéric Vasseur était d'accord ; pourtant, à ce jour, cela ne s'est pas fait. D'après le responsable français, une fin de campagne animée a fait passer ces négociations au second plan.

"Ils sont sous contrat avec nous jusqu'à fin 2024. Cela signifie que nous avons encore 13 mois devant nous. C'est relativement confortable. Il nous reste de nombreuses semaines et mois devant nous", a indiqué Vasseur à la presse invitée à Maranello le week-end dernier, dont Motorsport.com. "Je vous ai dit que j'allais essayer de prendre une décision avant la fin de l'année."

"Je dois reconnaître que la dernière partie de saison a été très chaotique pour tout le monde. Je pense qu'elle a été très éprouvante. Nous avons eu des réunions et nous avons commencé les discussions, mais nous sommes en retard par rapport au plan initial. Mais ce n'est pas un problème du tout. Nous sommes très en avance par rapport à Mercedes [qui a annoncé la prolongation de Lewis Hamilton et George Russell fin août pour 2024, ndlr]. Nous sommes à l'aise avec ça et prendrons bientôt la décision."

Frédéric Vasseur et Carlos Sainz

Des rumeurs ont évoqué un nouveau contrat de cinq ans pour Leclerc, avec un salaire annuel de 50 M€. Les informations de Motorsport.com font état d'une prolongation de trois saisons pour le Monégasque et deux pour son coéquipier espagnol, ce qui permettrait potentiellement à Ferrari d'attirer dans ses filets un pilote plus coté pour la nouvelle ère technique de 2026.

Cependant, Vasseur tient à réaffirmer l'absence de hiérarchie entre ses deux pilotes, lui qui est évidemment proche de Leclerc pour l'avoir côtoyé chez ART en formules de promotion puis chez Sauber en Formule 1 : "Nous avons montré cette saison que les pilotes étaient traités plus qu'à égalité. Je me souviens parfaitement qu'il y a un an, j'avais des tas de questions sur Charles numéro 1 et Carlos numéro 2 et bla, bla, bla… Ce n'est pas que nous avons un numéro 1 qui est notre plus grand atout. Nous avons deux pilotes. Ils font du bon travail."

"Je pense que l'un des points positifs de la saison est qu'ils ont marqué quasiment le même nombre de points", poursuit Vasseur, Leclerc ayant engrangé 206 unités et Sainz 200. "Je vais aborder cette année [2024] de la même manière afin de leur donner exactement le même niveau."

Avec Matt Kew, Roberto Chinchero et Franco Nugnes