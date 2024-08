Newey indifférent à l'agitation médiatique autour de son avenir

Considéré comme l'un des meilleurs concepteurs de l'histoire de la Formule 1, Adrian Newey s'apprête à quitter Red Bull en mars 2025. À 65 ans, le légendaire technicien britannique va mettre un terme à une relation qui a débuté en 2006.

Depuis l'annonce du départ de Newey de l'écurie de Milton Keynes, les spéculations se sont multipliées au sujet de son avenir. Évoqué un temps en partance pour Ferrari, dans la foulée de l'arrivée sensationnelle de Lewis Hamilton à Maranello, Adrian Newey a ensuite été lié à un passage chez Aston Martin, suite à une visite privée des infrastructures de l'écurie de Silverstone. Une retraite pure et simple du sport automobile est également l'une des hypothèses envisagées pour le Britannique.

Interviewé dans le podcast Talking Bull de Red Bull, Newey a indiqué demeurer insensible à l'agitation médiatique entourant son avenir, et a évoqué son détachement vis-à-vis des divers réseaux d'informations, dont il fait preuve depuis ses premières saisons en F1.

Lire aussi : Formule 1 Comment Red Bull apprend la vie sans Adrian Newey

"C'est très facile, car je ne lis pas vraiment les réseaux sociaux ou je ne lis pas particulièrement les magazines, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire il y a longtemps", a-t-il ainsi déclaré à ce sujet. "À l'époque où je travaillais à Leyton House, la première voiture que j'ai construite date de 1988, ce qui en dit long sur mon âge. C'était une bonne petite voiture. Puis en 1989, nous l'avons complètement ratée, je suis donc passé du statut de nouveau héros du paddock de la F1 du côté des ingénieurs à celui d'idiot qui n'a connu qu'un seul succès."

"Je me suis dit qu'on ne pouvait pas lire la presse quand elle était bonne et s'énerver quand elle était mauvaise. À ce moment-là, je me suis dit : 'OK, ne lis pas la presse !'. Mandy, ma femme, suit les réseaux sociaux. Elle me tient au courant de ce qui se passe, mais je n'en suis pas vraiment conscient. J'essaie simplement de mener ma vie sans me laisser influencer par elle."

Adrian Newey s'est retrouvé pour la première fois sur le devant de la scène avec Leyton House March à la fin des années 80. Photo de: Motorsport Images

Après les années Leyton House (en fait l'ancienne écurie March rebaptisée), Adrian Newey a poursuivi sa carrière au sein des écuries les plus prestigieuses comme Williams, où il a officié en tant que designer en chef sous la houlette de son emblématique directeur technique Patrick Head, lors de la période dorée de l'équipe britannique, de 1991 à 1997, marquée par de nombreuses victoires, les titres mondiaux de Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996) et Jacques Villeneuve (1997), mais également par la mort tragique d'Ayrton Senna en 1994.

Son passage chez McLaren en 1998, où il a accédé pour la première fois au poste de directeur technique, a également été accompagné par de nombreux succès, et les titres mondiaux de Mika Häkkinen en 1998 et 1999, avant la domination de Michael Schumacher et Ferrari.

Passé au sein de l'écurie Red Bull naissante à la fin 2006, Adrian Newey a encore connu de nombreux moments forts, avec plus d'une centaine de victoires, les quatre titres de Sebastian Vettel de 2010 à 2013, puis ceux de Max Verstappen de 2021 à 2023, série en cours. Alors qu'il s'apprête à clore un chapitre important de sa carrière, Adrian Newey revient sur les moments forts de sa collaboration avec l'équipe qu'il quittera avant le printemps prochain.

Adrian Newey a également accompagné les succès de Mika Hakkinen et McLaren avant la domination de Michael Schumacher et Ferrari. Photo de: Sutton Images

"Quand j'ai commencé [chez Red Bull], c'était vraiment avec l'aspiration et l'espoir qu'à un moment donné nous pourrions gagner une course", se souvient-il. "Nous avons remporté la course avec Sebastian et sa Toro Rosso à Monza en 2008, mais c'était une victoire un peu particulière parce que c'était notre voiture, mais pas notre équipe. Cette première victoire [de Red Bull] en Chine en 2009 a été un événement marquant."

"Puis, participer à cette dernière course de la saison 2010 à Abu Dhabi, et remporter le championnat contre toute attente grâce au pilotage de Sebastian ce week-end-là, et à l'erreur de stratégie de Ferrari, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais."

"Nous avons eu de nombreuses batailles serrées pour le championnat. En 2012, tout s'est joué jusqu'à la dernière course , où Sebastian a été percuté au premier virage et a eu un énorme trou dans la carrosserie, mais nous avons réussi à continuer et à remporter cette course. Ensuite, bien sûr, le premier titre de Verstappen en 2021 , dont je pense qu'on parlera encore pendant de nombreuses années. Je pense que de toutes mes années en sport automobile, c'était l'année la plus difficile."