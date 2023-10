Norris s'amuse d'Alonso : "Il se fait toujours bien voir"

Traditionnellement dédiée aux activités médiatiques, la journée de jeudi a donné lieu à un étonnant échange à distance entre Fernando Alonso et Lando Norris, avant le Grand Prix du Qatar. Après le double podium de McLaren à Suzuka, l'écart avec Aston Martin au championnat constructeurs s'est réduit à 49 points et l'écurie anglaise a pour objectif de rattraper sa rivale de Silverstone d'ici la fin de la saison.

Une ambition qui a conduit Fernando Alonso à mettre en avant un éventuel excès de confiance du côté de Woking : interrogé en conférence de presse à Losail, le double Champion du monde a reconnu que la dynamique était du côté de McLaren, tout en mettant la pression à son ancienne équipe.

"Chaque week-end, il y a des hauts et des bas pour tout le monde", a rappelé Fernando Alonso. "Ils étaient très forts avant la pause du mois d'août, en Autriche et à Silverstone. Je pense qu'ils étaient tous les deux [Norris et Piastri] proches du podium à Silverstone, puis à Zandvoort, on était sur le podium et ils avaient un peu de mal. C'est une bonne chose qu'ils soient trop confiants. On verra si on peut les battre à Abu Dhabi."

Le match est relancé entre McLaren et Aston Martin au championnat.

Peu après cette conférence de presse, Lando Norris était à son tour devant les micros dans le paddock et, lorsque Motorsport.com l'a informé du point de vue de Fernando Alonso, le pilote anglais s'est plutôt montré incrédule.

"Il dit que l'on est trop confiants ? Combien de points avons-nous repris lors du dernier week-end ? Pas mal ; plus de 20 je crois", a-t-il répondu. "Donc, à moins qu'il soit mauvais en maths, ce qui n'est certainement pas le cas... Fernando reste Fernando, il va toujours dire des choses. Il se fait toujours bien voir, ou fait en sorte que les autres soient mal vus. Il est très doué pour ça. Mais je ne crois pas que l'on soit trop confiants. Je pense que l'on est les derniers à avoir jamais été trop sûrs de nous ou à le dire, surtout moi."

"Mais je me disais que l'on avait beaucoup de points de retard, donc revenir à 49 alors qu'il reste encore six Grands Prix avec deux voitures performantes fait que ce serait idiot de penser le contraire. Ils ont du mal en ce moment à mettre leurs deux voitures en Q3 ou [dans le top 10] en fin de course. Mais c'est un gars intelligent, il n'est pas idiot. Alors je suis confiant quant au fait que l'on peut le faire, parce que si l'on décroche davantage de deuxièmes et troisièmes places, oui, c'est sûr que c'est possible."

Propos recueillis par Jonathan Noble et Matt Kew