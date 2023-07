Norris avoue que la McLaren a trop d'appui

Comme les autres équipes, McLaren n'a eu qu'une seule séance pour valider ses réglages avant la mise en place du parc fermé à Spa-Francorchamps. En prévision d'un week-end pluvieux, l'écurie britannique a opté pour des niveaux d'appui plus élevés, ce qui s'est avéré payant lors du sprint, Oscar Piastri ayant brièvement mené avant de terminer à la deuxième place.

Interrogé par Motorsport.com, son coéquipier Lando Norris a toutefois affirmé que si McLaren avait disposé de plus de temps en essais, les MCL60 auraient probablement eu moins d'appui. "Nous ne sommes tout simplement pas dans la plage optimale d'appui, nous sommes allés un peu trop haut", a indiqué le sixième homme du sprint. "Cela nous coûte probablement près de six, sept, huit dixièmes, rien que sur les lignes droites."

"Si l'on ajoute à cela le clipping [manque de déploiement d'énergie de l'unité de puissance dans les lignes droites, ndlr] et la recharge de la batterie, cela peut facilement représenter près d'une seconde dans les lignes droites pendant une course. Mais, évidemment, nous en récupérons une bonne partie dans les virages. Il y a donc toujours ce petit va-et-vient, mais peut-être pas au bon endroit, ce qui est, je pense, la sanction des EL1 et des qualifications du vendredi, car nous n'avons pas été en mesure de mettre la voiture dans la bonne fenêtre de réglages."

Le manque de vitesse de pointe des monoplaces de Norris et Piastri fait d'eux une cible facile dans le premier secteur, majoritairement constitué de lignes droites. Un phénomène qui est amplifié sur le sec.

"Nous sommes très bons [dans les portions] rapides et à vitesse moyenne, quels que soient nos appuis. En fin de compte, nous perdons plus que ce que nous gagnons, et nous en payons le prix", a déploré Norris, qui s'attend à un Grand Prix "difficile à certains moments". "Nous le savons, nous devons juste faire avec et faire du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons."

Lando Norris, McLaren MCL60 et Pierre Gasly, Alpine A523

Andrea Stella, directeur d'équipe, a quant à lui reconnu que l'appui accru avait aidé lors du sprint disputé sur piste mouillée, mais que ses pilotes devraient passer leur dimanche à se défendre. "Il est certain que l'augmentation de l'appui a contribué à notre performance [samedi], mais au prix d'une traînée sur l'aileron arrière", a-t-il déclaré. "Dans ces conditions, nous l'avons déjà vu en qualifications, cela offre plus de compétitivité dans le deuxième secteur et permet aussi de gagner un peu dans le Raidillon."

"Cela atténue donc la perte de vitesse entre le premier et le cinquième virage, disons. C'est donc une aide précieuse dans les conditions [humides]. Et en même temps, cela nous rend vulnérables [dimanche] dans certaines situations comme après le départ et les Safety Cars. Nous en sommes donc conscients et nous allons essayer d'en atténuer les effets, mais nous savons qu'il y a un point qui pourrait poser problème [en course]."

Il est à noter que McLaren a pris un chemin différent de celui de Mercedes, qui a opté pour des niveaux d'appui différents sur ses deux voitures. Stella a justifié ce choix par les connaissances de l'évolution de la MCL60 dans une configuration à fort appui, plus grandes qu'à faible appui.

"L'une des choses que nous n'avons pas encore abordées, c'est la voiture avec une faible traînée", a-t-il ajouté. "Il n'y avait donc pas beaucoup d'efficacité à gagner en adoptant un petit aileron arrière, disons. Nous avons donc décidé de rester au point où la voiture est actuellement la plus efficace."

"Il ne s'agit donc pas seulement d'un choix tactique basé sur la volonté d'être rapide dans les virages ou d'accepter d'être lent sur les lignes droites. Il s'agit plutôt de savoir ce que la voiture peut offrir en fonction du niveau de l'aileron arrière. Et pour l'instant, c'est là que la voiture est la plus performante. C'est certainement quelque chose que nous avons l'intention d'aborder à l'avenir parce que cela crée une situation où la voiture n'est pas nécessairement très facile à piloter, surtout quand les conditions deviennent sèches, que le Raidillon se prend à fond et que vous êtes sous la menace d'autres voitures."