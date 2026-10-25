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Formule 1 GP des États-Unis

Norris déplore son "très mauvais travail" en qualifications à Austin

Lando Norris était extrêmement frustré par sa prestation lors des qualifications du Grand Prix des États-Unis de Formule 1, où il a terminé huitième alors qu'il estimait pouvoir décrocher une place en première ligne.

Ed Hardy Ronald Vording

Publié: 25 oct. 2026, 11:00

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Le champion du monde en titre partagera la quatrième ligne avec son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri. Il avait initialement signé le sixième temps, avant qu'une infraction aux limites de piste dans le virage 19 ne le fasse reculer de deux places.

Cette contre-performance prolonge la période difficile de McLaren, qui n'a décroché aucun podium lors des trois derniers Grands Prix. L'écurie de Woking a été dépassée par Red Bull dans le développement de sa monoplace, tandis que Mercedes et Ferrari restent devant elle.

Malgré les faiblesses de la MCL40 en vitesse de pointe et dans les virages lents, Norris estime toutefois qu'il aurait pu obtenir un bien meilleur résultat à Austin.

"La voiture était très performante aujourd'hui en termes de rythme", a-t-il déclaré. "Elle est incroyablement difficile à piloter. C'est probablement la voiture la plus difficile que j'aie jamais eu à piloter de toute ma vie. Mais elle était suffisamment performante pour décrocher la deuxième place. Je devrais donc être deuxième et je suis huitième. J'ai donc clairement fait un très mauvais travail aujourd'hui."

Norris estime néanmoins qu'il peut encore marquer beaucoup de points lors de la course de dimanche, d'autant qu'il a signé le meilleur temps en Q1, même si plusieurs pilotes avaient alors utilisé les pneus mediums plutôt que les tendres.

Lando Norris (McLaren)

Photo de: Chris Graythen / Getty Images

Le Britannique a finalement terminé à une seconde de Kimi Antonelli, auteur de la pole position avec sa Mercedes, et à 0"835 de Max Verstappen, deuxième avec la Red Bull.

"La voiture était rapide, c'est simplement qu'elle est désagréable à piloter", a ajouté Norris. "J'ai entrevu la possibilité d'obtenir un bon résultat. Je pense toujours que nous pouvons faire une bonne course demain."

"Je ne sais pas s'il sera facile de dépasser ou non. Mais sur une grande partie du circuit, nous semblons être au niveau des autres. Nous sommes très en difficulté dans le troisième secteur, dans les virages très lents. Honnêtement, c'est catastrophique. Mais demain est un autre jour."

La situation est d'autant plus frustrante pour le pilote de 26 ans que McLaren a apporté au Texas son dernier package d'évolutions de la saison, comprenant une géométrie de suspension revue et une approche aérodynamique différente.

"Nous essayons de progresser à chaque fois", a expliqué Norris. "Nous faisons évoluer la voiture, nous apportons des nouveautés. Mais il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas complètement... Je ne sais pas, peut-être que la voiture n'est tout simplement pas assez rapide. Il y a donc toujours cet espoir de réussir un tour exceptionnel et de décrocher la pole position."

"Mais nous améliorons dans trois virages et les trois autres deviennent soudainement un cauchemar. C'est tout simplement impossible. En ce moment, cette voiture ne permet pas d'atteindre le niveau de perfection que je recherche. C'est difficile à vivre, parce que je veux me battre pour la pole position, mais je dois me dire qu'une cinquième place serait déjà bien. Et je n'ai pas envie de faire ça."

Les difficultés étaient également présentes dans le camp de Piastri. L'Australien a lui aussi reconnu qu'il était "loin d'être aussi compétitif qu'il le souhaitait".

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