Une lourde amende pour Norris après avoir traversé la piste

Le week-end de Miami tourne décidément au vinaigre pour Lando Norris jusqu'ici. Après avoir raté sa dernière partie des qualifications vendredi soir, le pilote McLaren n'est pas allé plus loin que le premier virage lors de la course sprint. Il a été la victime collatérale et impuissante de l'accrochage en chaîne entre Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Lance Stroll, le contraignant à abandonner sa monoplace dans le dégagement du virage 1.

Après s'être immobilisé, le pilote anglais s'est rendu coupable d'une infraction prise très au sérieux par la direction de course puisqu'il a traversé la piste pour rejoindre la voie des stands. Une attitude scrupuleusement proscrite par le règlement, et qui avait d'ailleurs déjà valu des déboires à Lewis Hamilton en fin d'année dernière, au Grand Prix du Qatar. La situation avait même, à l'époque, incité la FIA à se pencher plus encore sur le sujet par la suite, l'instance se préoccupant du fait que le septuple Champion du monde avait valeur d'exemple pour les plus jeunes compte tenu de son statut.

Placé sous enquête, Lando Norris a écopé exactement de la même sanction que son compatriote à l'époque, à savoir une très lourde amende de 50 000 €, dont la moitié, 25 000 €, avec sursis.

"Pendant l'audience, le pilote de la voiture n°4 a pris conscience que cette situation aurait pu être très dangereuse pour lui", ont indiqué les commissaires dans leur rapport. "Les commissaires ont rappelé fermement que le fait de traverser une piste où se déroule de l'action peut provoquer des situations extrêmement dangereuses, et que les pilotes doivent être très prudents à ce sujets."



L'amende infligée à Lando Norris est assortie d'une réprimande (non liée au pilotage), qui est la première du genre dont il écope en 2024. Après cinq réprimandes, dont au moins quatre liées au pilotage, un pilote est automatiquement pénalisé sur la grille de départ du Grand Prix suivant.