Norris en pole : "J'ai eu de la chance et je la prends !"

Lors des qualifications du Grand Prix des États-Unis, c'est Lando Norris qui a finalement réalisé le tour le plus rapide. En début de Q3, le Britannique a signé un premier temps en 1'32"330, Max Verstappen était sur le point de le dépasser, mais s'est finalement placé à quelques millièmes derrière le pilote McLaren, après une petite erreur au virage 19.

À seulement quelques minutes de la fin de séance, alors que tous les pilotes effectuaient leurs dernières tentatives, George Russell est parti à la faute dans l'avant-dernier virage et a provoqué un drapeau jaune dans le dernier secteur. Tous les concurrents ont dû avorter leur tour, dont Max Verstappen et Carlos Sainz, en passe de prendre l'avantage sur Norris.

"[C'était] le meilleur [tour] de ma carrière, je pense", a déclaré Norris au sujet de sa première tentative, qui lui a finalement donné la pole position. "J'ai en quelque sorte placé la barre trop haut, parce que lors de mon deuxième tour, je me suis dit, 'les gars, je ne pense pas que je vais beaucoup progresser désormais'. J'ai tiré tout ce qu'il y avait à tirer de la voiture."

"Nous avons changé beaucoup de choses entre la course sprint et les qualifications aujourd'hui et nous avons fait un pas en avant. Mais j'avais encore beaucoup de mal, alors je savais que je devais prendre un peu plus de risques et me donner un peu plus."

"Et tout s'est parfaitement déroulé, mais ce n'est certainement pas un tour que j'aurais pu répéter. Je suis donc très heureux, car je ne m'attendais vraiment pas à être [en pole] aujourd'hui. Peut-être que nous n'étions pas la voiture la plus rapide aujourd'hui, Carlos a dit qu'il allait être plus rapide, Max aurait pu être plus rapide. J'ai donc eu de la chance et je la prends."

Lando Norris, chassé par les Ferrari pendant la course sprint à Austin. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Les McLaren n'ont en effet pas été aussi dominantes que lors des précédentes courses à Austin. Après un tour "épouvantable" en qualifications sprint, Norris a réussi à signer un podium lors de la course courte, mais non sans mal après sa bataille avec les Ferrari en fin d'épreuve.

"Nous avons été en retrait tout au long du week-end", a ajouté le Britannique. "Nous n'avons pas le rythme des Ferrari ou des Red Bull, donc je devais faire quelque chose et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est un bon tour et une bonne façon de commencer la course demain."

Interrogé sur ses perspectives pour la course de dimanche, Norris sait qu'elle ne sera pas de tout repos. Verstappen, qui s'élancera juste derrière lui, semble être l'homme fort de ce week-end et n'hésitera pas à prendre l'ascendant sur son rival au championnat dès le premier virage.

"Ce sera difficile", a reconnu Norris. "Je vais faire mes devoirs. Nous avons déjà fait quelques changements pour espérer améliorer et [continuer dans] cette direction, mais le temps nous le dira. Nous allons travailler dur, la case numéro un est cochée, mais la course de demain sera difficile."

Avec Filip Cleeren