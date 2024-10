Norris : Le "seul travail" de Verstappen est de me battre

Alors que cinq Grands Prix restent à disputer, 57 points séparent désormais Max Verstappen et Lando Norris dans la course au titre avant le Mexique. Et, si le pilote McLaren a réduit l'écart au fil des dernières courses, le Grand Prix des États-Unis a constitué un coup d'arrêt puisque, pour la première fois depuis Spa, il a perdu quelques points sur son rival, lui qui comptait 52 unités de retard avant la reprise au Texas.

La course d'Austin a d'autant plus constitué un fait marquant dans la course au titre que Norris a perdu la troisième place suite à une pénalité qui a fait polémique, après un duel entre les deux hommes en fin de course.

Aussi, l'avantage pris par Verstappen le week-end dernier douche encore davantage les espoirs de titre de Norris que les Red Bull ont semblé revenir à leur meilleur niveau suite à des évolutions apportées aux RB20, et qui ont permis à Max Verstappen de remporter la course sprint, son premier succès en F1 depuis le Grand Prix d'Espagne le 23 juin.

Pour Norris, cependant, Verstappen est dans une situation plus que confortable puisque, selon le pilote anglais, son rival pour le titre n'a qu'à calquer sa course à la sienne, et qu'il lui suffit de s'attacher à le devancer à chaque occasion, plutôt que de viser le meilleur résultat possible.

"Nous avons vu que Max ne se souciait pas de gagner ou d'être deuxième ou troisième, son seul travail était de me battre et il l'a fait – donc il a fait du bon travail de ce côté-là", a ainsi déclaré Norris. "J'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai respecté la bataille que nous avons menée. Il a quand même fini par prendre le dessus et je dois le battre. Il y a donc quelques petites choses que je dois changer, mais je n'ai pas besoin de changer toute mon approche."

Lando Norris n'a pas d'autre choix que d'attaquer pour combler l'écart sur Max Verstappen. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Je reste toujours à l'écart et j'évite les accrochages, ce qui aurait pu être pire dans beaucoup de situations, comme des accidents plus graves. Je les évite et les courses auraient donc pu se terminer de manière plus prématurée. S'il s'est retrouvé pris dans des situations comme dans le virage 1 [au départ] ou le virage 12 [en fin de course], cela peut être facilement dû au fait qu'il était dans une position beaucoup plus confortable que moi [au championnat], donc c'est à moi et à l'équipe d'essayer de surmonter cela."

Pénalisé de cinq secondes après avoir dépassé Verstappen en dépassant les limites de la piste, Norris a été reçu quelques critiques pour ne pas avoir rendu la position, une manœuvre qui aurait pu lui éviter d'être sanctionné. Mais le Britannique estime qu'il a fait ce qu'il pensait être juste à ce moment précis.

"C'est trop facile pour les gens de dire ça [rendre la place]. Mes pneus devenaient de plus en plus chauds et étaient de plus en plus difficiles à gérer", a-t-il déclaré. "Ma différence de rythme avec Max diminuait, donc si je le laissais repasser, il n'y aurait peut-être pas eu de chance de le dépasser à nouveau."

"J'essaie toujours de faire ce que je pense être le mieux à ce moment-là et dans le cadre des règles que je considère comme correctes. Parfois, c'est difficile, c'est pourquoi j'ai demandé à l'équipe ce qu'elle en pensait. Idéalement, les commissaires diraient : 'Nous ne pensons pas que ce soit correct, rendez la position', ce serait une chose beaucoup plus simple à faire, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne."

"J'ai cru que j'avais raison, j'ai demandé confirmation à l'équipe et ils ont cru que nous avions raison. J'ai donc continué. Je pense que nous faisons du bon travail en équipe. Je pense que notre approche est la bonne, mais parfois, on n'arrive pas à gagner."

Propos recueillis par Haydn Cobb