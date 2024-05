Ocon : Alpine ne doit pas "se réjouir trop vite" de son premier point

Lors du Grand Prix de Miami, Alpine a enfin pu ouvrir son compteur de points de la saison 2024 grâce à la dixième place d'Esteban Ocon, empochant la petite unité qui vient avec. Ce résultat marque la fin d'une série de courses sans marquer de points pour l'écurie française, en vigueur depuis le Grand Prix de Las Vegas 2023.

Ce week-end en Floride était globalement satisfaisant pour la structure, qui avait pu équiper la voiture de Pierre Gasly des mêmes améliorations dont Ocon avait pu bénéficier en Chine. Mais surtout, Alpine a enfin pu alléger ses deux monoplaces bien trop lourdes, en introduisant un autre ensemble d'évolutions leur permettant d'atteindre la limite de poids.

Malgré ces résultats encourageants qui ont permis à Alpine de remonter à la huitième place du classement des constructeurs, Ocon reste sur la réserve, conscient des progrès de l'équipe mais également du travail qu'il reste à fournir.

"Nous ne voulons pas nous réjouir trop vite", admet le Français. "Évidemment, ce n'est qu'un top 10. Mais si l'on considère que nous étions 19e et 20e il y a quelques courses à Bahreïn, je pense que nous pouvons tirer du positif de [Miami]."

"Les petits pas que nous faisons en ce moment font évidemment du bien parce que l'équipe est restée motivée en essayant de comprendre ce qui se passait avec notre rythme. Je dirais que le week-end n'a pas été des plus tranquilles."

"Mais ça fait deux courses que nous nous rapprochons des points : 11e à Shanghai, 10e aujourd'hui et nous sommes dans les points. Ça fait du bien de sortir de ce week-end avec une certaine récompense."

Nico Hülkenberg devant l'Alpine de Pierre Gasly. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Ocon et Gasly se sont réjouis de l'apparition des deux monoplaces en Q2 lors des qualifications de la course principale. Les deux pilotes ont en effet atteint leur meilleur classement sur la grille depuis le début de la saison, qualifiés en 12e et 13e positions. Néanmoins, Ocon est lucide au sujet des faiblesses de l'A524 encore bien présentes, notamment au niveau du rythme en course et de la vitesse de pointe.

"Je pense que nous sommes toujours meilleurs en qualifications qu'en course", ajoute Ocon. "Je pense que si vous aviez laissé 10 tours de plus à Nico [Hülkenberg], il serait probablement revenu et se serait battu avec nous à nouveau."

"J'ai dû me battre pour me frayer un chemin dans cette course. C'était fou le nombre de manœuvres que j'ai dû faire et le fait que l'on rame avec la vitesse en ligne droite n'a pas non plus aidé. Ce n'était donc pas une préparation parfaite depuis la course de samedi, mais nous sommes tout de même récompensés."

Avec Filip Cleeren et Pablo Elizalde