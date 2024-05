Pour Ocon l'arrivée de David Sanchez prouve la détermination d'Alpine

Depuis le début de saison, Alpine est l'une des équipes rencontrant le plus de difficultés, si ce n'est la plus en difficulté. Se classant actuellement au dernier rang du championnat constructeurs sans avoir marqué le moindre point, l'écurie française était arrivée lors des premières courses avec un concept de monoplace dont elle avait conscience des faiblesses.

À la manière de McLaren l'année dernière, le directeur de l'équipe Bruno Famin et ses pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly, avaient tout de suite prévenu que l'Alpine A524 ne serait pas performante et qu'ils feraient le nécessaire pour redresser la barre en cours de saison.

À l'heure actuelle, l'écurie fait toujours partie des trois équipes n'ayant pas inscrit de points, avec Williams et Stake F1. Néanmoins, certains progrès ont pu être aperçus notamment lors du Grand Prix de Chine où les deux monoplaces s'étaient frayées un chemin jusqu'à la Q2, une première pour l'équipe cette saison, et s'étaient qualifiées aux 13e et 15e places pour la course principale. Le dimanche, Gasly avait terminé 13e et Ocon 11e, à la porte des points, encore une fois le meilleur résultat d'Alpine en 2024.

L'équipe avait apporté en Chine un nouveau fond plat et des évolutions permettant l'allègement de la voiture dont seul Ocon avait pu bénéficier, des éléments dont bénéficieront cette fois les deux pilotes à Miami. De plus, Alpine vient tout juste d'annoncer la signature de l'ingénieur français, David Sanchez, libéré par McLaren en mars dernier, à la tête de son département technique.

Pour Ocon, cette arrivée montre la détermination de l'écurie française à remonter la pente, un point important pour le pilote qui arrive en fin de contrat en 2025, tout comme son coéquipier.

"Les choses changent", répond le Français à Motorsport.com au sujet des progrès réalisés par l'équipe à l'usine. "Vous avez vu l'annonce de l'arrivée de David Sanchez. L'équipe fait des efforts pour changer les choses et elle n'est pas satisfaite de la situation dans laquelle elle se trouve."

"Nous devrions progresser et non pas reculer, comme cela a été le cas cette année. Bruno, tous les membres de l'équipe, sont des compétiteurs et ils veulent bien faire. Et, évidemment, c'est un point très important pour moi de vouloir progresser vers l'avant et de ne pas me contenter de la situation."

Esteban Ocon lors du Grand Prix de Chine. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly s'est également exprimé sur le sujet, restant conscient du temps que cela prendra de voir des résultats tangibles à la suite de ces changements internes. Une attente frustrante pour l'équipe selon lui.

"C'est parfois difficile, car je pense que l'équipe s'améliore dans de nombreux domaines", rapporte le pilote de 28 ans. "Au final, cela ne se voit pas sur la piste et c'est parfois compliqué pour les gars, parce que tout le monde fait beaucoup d'efforts. Mais pour l'instant, le concept de voiture que nous avons ne fonctionne pas."

"La chose la plus importante est de savoir comment nous sommes capables de réagir. Il y a quelques bonnes recrues pour l'équipe. Je suis conscient que cela prend du temps. Il ne faut pas s'attendre à un changement radical en un laps de temps très court."

"Mais j'ai le sentiment que nous disposons désormais de suffisamment de données pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et il s'agit ensuite de savoir comment nous nous y prenons."

Propos rapportés par Filip Cleeren et Oleg Karpov