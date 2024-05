Pourquoi le marché des transferts est en stand-by

La saison 2024 de Formule 1 était attendue par beaucoup en raison du nombre important de pilotes arrivant en fin de contrat. En effet, le peu de baquets disponibles pour le nombre conséquent de pilotes libres, tout cela en vue des nouvelles réglementations de 2026, allait forcément nous offrir du beau spectacle.

Cependant, la bombe lâchée par Lewis Hamilton annonçant son transfert chez Ferrari avant même les essais de pré-saison, a envenimé un peu les choses, poussant les écuries et les pilotes à entamer les négociations un cran plus tôt que prévu.

Pour Alexander Albon, dont le contrat se termine en 2025 avec Williams, ce revirement de situation qui entraîne beaucoup de discussions en dehors des courses, impacte forcément le début de saison de toute la grille : "C'est inévitable... Tout le monde a vu à quel point les choses se passent tôt et c'est un peu inconfortable pour beaucoup d'équipes et de pilotes, j'imagine."

À l'heure où nous écrivons ces lignes, sans compter l'arrivée de Hamilton à la Scuderia, deux grosses signatures ont eu lieu : Fernando Alonso a prolongé son contrat avec Aston Martin pour au moins 2026 et Nico Hülkenberg a annoncé qu'il rejoindrait Stake F1 en 2025, avec l'objectif de représenter Audi lorsque l'équipe rejoindra la grille en 2026.

Un marché des transferts mis sur pause

Pour l'instant, le principal frein à l'avancée du marché des transferts est signé Red Bull. En effet, Sergio Pérez n'a pas encore été reconduit pour 2025 et la récente annonce du départ d'Adrian Newey de Milton Keynes pourrait relancer les dés au sujet de l'avenir de Max Verstappen, qui pourrait hésiter à aller jusqu'au bout de son contrat de 2028, bien que le Néerlandais se refuse à alimenter les spéculations.

L'avenir du line-up de l'écurie autrichienne fait blocage pour un peu tout le monde, puisqu'il déterminera les prochaines actions de plusieurs autres acteurs. Mercedes attend patiemment la décision de Verstappen pour tenter d'en faire le remplaçant de Hamilton, ce qui scellera également le futur de leur jeune pépite, Andrea Kimi Antonelli, courant actuellement en Formule 2 avec Prema Racing et ayant effectué ses premiers tests en F1 récemment.

Carlos Sainz, lui aussi à la recherche d'un baquet pour 2025, aurait vu Audi lui offrir un très gros contrat afin de récupérer le deuxième volant de l'écurie allemande. L'Espagnol semble néanmoins vouloir attendre les propositions d'autres équipes avant d'accepter celle de la marque aux quatre anneaux, le nom du pilote Ferrari avait également été associé à Red Bull.

"Il est certain que mes meilleures options restent ouvertes, ce qui demande évidemment un peu de temps, compte tenu de la situation du marché", a déclaré Sainz en Chine. "Il va falloir du temps pour que tout le monde se décide, mais les bonnes options sont encore ouvertes. Il n'y a pas eu de progrès au cours des deux dernières semaines."

"Il est évident que plus vite les choses évolueront, mieux ce sera. Ce n'est pas comme si cela affectait mes performances cette année, mais plus tôt vous vous en débarrassez, mieux c'est. Mais il faut du temps et il faut prendre des décisions."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

L'avenir de Sainz déterminera également celui des actuels pilotes Stake, Guanyu Zhou et Valtteri Bottas. Avec l'arrivée de Hülkenberg, l'un d'entre eux, voire les deux, devra donc laisser sa place chez l'écurie suisse. Le pilote finlandais est catégorique sur le fait qu'il aurait d'autres options pour l'année prochaine, ajoutant qu'il se concentre "à 100 % sur la F1".

"J'ai l'impression que les choses vont commencer à bouger très vite", a annoncé le pilote de 34 ans. "La situation est un peu bloquée en ce moment. Mais bien sûr, il y a des questions sur certains pilotes, comme qu'est ce que Carlos va faire ? Que va faire Mercedes ?"

"Je dirais qu’idéalement, dans les prochaines semaines, les choses commenceront à s'arranger. Je travaille dessus, c'est sûr, et les discussions ont commencé, donc ça devrait être quelques semaines intéressantes."

Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, avait d'ailleurs accusé Audi de faire pression sur le marché des transferts en proposant une grosse somme à Sainz, sur laquelle l'équipe championne du monde ne pouvait s'aligner.

Zhou et Bottas ne sont pas les seuls à être affectés par la décision de l'Espagnol, puisque les deux pilotes Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon sont aussi libres en 2025, et ce dernier figure parmi les premières options d'Audi en cas de refus de Sainz.

Pour ne pas arranger les choses, Red Bull et VCARB devront résoudre le casse-tête de la situation de Liam Lawson, libre de s'engager chez les concurrents en 2025 s'il ne trouve pas de siège chez l'une des deux écuries sœurs. L'avenir de Logan Sargeant est lui aussi source de discussions, Williams devra prendre une décision au sujet de l'Américain qui semble avoir du mal à s'acclimater à la Formule 1.

En résumé, les clés du marché des transferts se trouvent dans les mains de Max Verstappen et Carlos Sainz qui verront leurs décisions engendrer une réaction en chaîne digne d'un cours de chimie.