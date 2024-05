L'Alpine finalement au poids minimum à Miami

L'équipe basée à Enstone a connu un début de championnat plus que compliqué, l'A524 étant d'abord en manque de performance, avec notamment un manque notable d'appui, à la suite d'un changement de concept majeur à l'intersaison. Un revirement qui impliquait un poids de carrosserie supplémentaire pour passer un crash test spécifique, et une puissance moteur inférieure à celle des blocs Honda, Mercedes et Ferrari avec le moteur Renault qu'Alpine utilise. Elle est l'une des trois équipes qui n'ont pas encore marqué de point, avec Williams et Stake.

Lors de la dernière manche en Chine, Alpine a introduit une évolution de son plancher, qui a également permis à l'A524 de se rapprocher de la limite de poids minimum, mais elle n'y était encore que "presque", selon le directeur technique de l'équipe (performance) Ciaron Pilbeam.

Aujourd'hui, avec l'évolution du plancher appliquée également à la voiture de Pierre Gasly à Miami après son utilisation uniquement sur celle d'Esteban Ocon à Shanghai, l'effort supplémentaire de l'équipe pour réduire le poids des nouvelles pièces signifie qu'elle est enfin revenue à l'objectif fixé en matière de poids.

Bruno Famin, directeur de l'équipe Alpine, a déclaré que "nous n'étions pas particulièrement en surpoids" au début de l'année avec l'A524, mais il a confirmé que les nouveaux gains se traduisaient en matière de rythme par "quelque chose de l'ordre de 0,2 seconde."

"La lutte est tellement rude aujourd'hui que chaque gain, chaque petit gain, est bon à prendre et c'est ce que nous faisons", a-t-il déclaré à Motorsport.com lors d'une interview exclusive à Miami. "Le poids – les gens parlent beaucoup de l'embonpoint de la voiture – n'était pas le problème majeur de la voiture. Le problème majeur de la voiture, c'est que nous manquions d'appui et que nous avions des difficultés à faire fonctionner les pneus lors des qualifications. Il est préférable d'obtenir le poids minimum, mais ce n'est pas le problème majeur."

"Ce problème a été résolu plus rapidement que prévu et je suis satisfait de la direction prise par l'équipe, qui s'efforce de tout faire plus vite. À Shanghai, nous avions le nouveau plancher, nous étions censés l'avoir seulement ici à Miami, nous avons pu le faire avec les gars de l'usine qui se sont efforcés d'en fabriquer un pour Shanghai. C'est un bon signe, mais ce n'est qu'une petite partie de l'écart que nous devons combler. Et cela prendra du temps."

L'Alpine A524 poursuit sa cure d'amincissement à Miami. Photo de: Filip Cleeren

Lorsqu'on lui a demandé de développer le plan d'Alpine pour remonter dans la hiérarchie de la F1 – après avoir adopté une structure de département technique à trois piliers au début de la saison, qui est maintenant dirigée par le nouveau directeur technique David Sanchez après son départ surprise de McLaren –, Famin a déclaré : "Une partie du plan est mise en œuvre, car nous savons que la voiture était un peu trop lourde au début de la saison".

"Maintenant, ici pour la première fois et plus rapidement que prévu, nous aurons les deux voitures au poids minimum. Nous avons apporté deux évolutions sur le plan aérodynamique [cette saison]. Mais nous savons que tout cela n'est qu'une partie de ce que nous devons faire. Maintenant, avec la nouvelle organisation en place et l'arrivée de David hier, nous allons passer à l'étape suivante. Pour l'instant, il est un peu tôt pour en parler."

S'exprimant à Miami jeudi, Ocon a déclaré que la tenue de route de l'A524 était "clairement meilleure avec la [perte] de poids. Nous avons clairement gagné en performance grâce à cela", a-t-il ajouté. "Pour le reste, il s'agit évidemment d'un petit pas dans la bonne direction. C'est très clair, mais nous savons que ce n'est pas encore suffisant. Nous sommes en mesure de nous battre avec les autres voitures de manière un peu plus rapprochée. Mais nous manquons encore de performance en qualifications. Et c'est toujours là que nous devons travailler et nous concentrer sur la performance globale de la voiture."