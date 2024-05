Williams a entamé des "discussions légères" avec Adrian Newey

Son départ désormais officialisé depuis le milieu de semaine, Adrian Newey va peu à peu se mettre en retrait chez Red Bull, qu'il quittera définitivement au premier trimestre 2025. Depuis cette annonce, l'avenir de l'ingénieur britannique suscite spéculation et fantasmes, mais lui-même n'a vraisemblablement pas encore tranché. La seule certitude qui émerge depuis deux jours, c'est le fait qu'il sera autorisé à rejoindre immédiatement une autre écurie, sans période de préavis comme l'impose généralement une clause de non-concurrence.

La rumeur la plus forte envoie Adrian Newey chez Ferrari mais le directeur technique, âgé de 65 ans, prend a priori le temps d'évaluer ses options si jamais il se relance dans un autre défi en Formule 1. Après avoir écouté et a priori écarté une offre d'Aston Martin il y a deux mois, il semble aujourd'hui enclin à discuter avec plusieurs structures, et c'est notamment le cas avec Williams.

"Je connais Adrian depuis un certain temps, et j'ai discuté avec lui vendredi", révèle James Vowles, directeur de Williams, au micro de Motorsport.com. "Je suis certain que nous nous reparlerons bientôt. C'est une icône de notre sport, ça ne fait aucun doute. Toutes les équipes par lesquelles il est passé depuis Williams ont été en mesure de remporter des titres. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est tout simplement l'effet qu'il a. Ce serait une négligence de ma part de ne pas lui parler. C'est aussi simple que ça."

Adrian Newey a brillé chez Williams dans les années 90 en concevant les monoplaces à moteur Renault qui ont décroché le titre mondial des pilotes en 1992 avec Nigel Mansell, 1993 avec Alain Prost, 1996 avec Damon Hill et 1997 avec Jacques Villeneuve, avant de rejoindre McLaren. On le comprend dans les mots de James Vowles, une signature est encore très loin d'être envisageable, mais cette discussion ouverte montre au moins à quel point la situation est mouvante.

"Je pense que chez Williams, nous avons énormément de travail à faire", ne cache pas James Vowles. "Adrian ou pas, la tâche est énorme, et Adrian ne la rendrait pas plus simple, mais c'est là tout l'enjeu. Je pense que nous devons faire preuve de raison. Nos conversations avec lui ont été légères. Mais tout de même, sommes-nous en discussion ? Oui. Des discussions très légères. Mais pour répondre à votre question de savoir si ce serait une dream team, oui."

Propos recueillis par Mandy Curi