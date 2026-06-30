Oscar Piastri devant les deux Ferrari : "Une petite surprise"

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Publié:
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Oscar Piastri s'est offert une quatrième place un peu inattendue à Spielberg. Le pilote McLaren était septième sur la grille et il n'imaginait pas véritablement pouvoir se battre avec les pilotes Ferrari.

Il a pris l'avantage sur Lando Norris dès le premier tour, à la sortie du virage 4, avant de passer devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc grâce à la stratégie à trois arrêts infructueuse de la Scuderia, et notamment un dépassement en piste sur Leclerc.

Tout en restant conscient de l'écart d'une vingtaine de secondes avec le trio de tête, Piastri s'est félicité d'avoir vu l'arrivée devant Hamilton et Leclerc. "Sincèrement, c'est une petite surprise d'avoir pu battre Ferrari", a-t-il déclaré face aux médias de la presse internationale, dont Motorsport.com.

 "Dans mon cas, ce n'était pas de beaucoup, je pense que la stratégie nous a probablement aidés pour ça et que le rythme était légèrement meilleur que le leur, mais clairement pas suffisant pour suivre les Mercedes. Verstappen était beaucoup plus rapide que ce que l'on attendait."

"Après Barcelone, je pensais que [Ferrari] serait vraiment fort, mais ça n'a clairement pas été le cas ici", a ajouté l'Australien. "Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous n'avons pas apporté beaucoup d'évolutions et qu'ils en avaient de grosses à Barcelone. Il faut juste essayer d'apporter des nouveautés sur la voiture."

Oscar Piastri ne s'attendait pas à lutter avec les pilotes Ferrari au Red Bull Ring.

Oscar Piastri ne s'attendait pas à lutter avec les pilotes Ferrari au Red Bull Ring.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lando Norris, qui a pris la septième place devant Charles Leclerc, a aussi été surpris par les difficultés du Monégasque et de Lewis Hamilton au Red Bull Ring. "Le choc a probablement été Ferrari, ils ont eu beaucoup de mal, donc sincèrement je me sens mal pour eux", a déclaré Norris.

"Quand on n'a pas de puissance, il faut attaquer comme un fou en courbe et ce n'est pas possible avec ces pneus, donc c'était une course difficile pour eux."

Un premier tour déterminant chez McLaren

Oscar Piastri estime que l'un des éléments clés pour décrocher son résultat a été son dépassement sur Lando Norris dans le premier tour. Cela lui a donné le premier choix pour les tours auxquels s'arrêter et il a ainsi pu couvrir la menace Isack Hadjar, en passant aux stands un tour après le Français.

"Pour avoir la priorité dans les stands que l'on veut, c'est toujours au bénéfice de la première voiture en piste", a souligné Piastri auprès de Sky Sports F1. "L'équipe a fait un bon travail pour la stratégie, elle n'a pas réagi trop tôt, elle n'a rien laissé de côté."

À l'inverse, cette situation a nui à la course de Lando Norris. Le champion du monde en titre était sixième sur la grille mais et il est resté proche de son coéquipier en début d'épreuve, en septième position. Mais puisque Piastri devait couvrir le premier arrêt d'Hadjar, Norris a dû patienter pour passer par son stand, et il s'est retrouvé derrière le pilote Red Bull quand il l'a fait.

La lutte avec Oscar Piastri a eu de gros effets sur la course de Lando Norris.

La lutte avec Oscar Piastri a eu de gros effets sur la course de Lando Norris.

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Norris a pu prendre l'avantage sur Leclerc grâce à sa stratégie avec un arrêt de moins, mais pas lutter avec Piastri, Hamilton et Hadjar, ce qui l'a contraint à prendre la huitième place. Le mal était fait dès le premier tour.

"Il fallait évidemment qu'Oscar couvre Hadjar en début de course et j'ai perdu une place au profit de Hadjar avec ça", a décrit l'Anglais. "C'était très difficile de suivre et de faire un dépassement. Beaucoup de choses se sont jouées dans la stratégie aujourd'hui, mais je n'ai tout simplement pas eu le meilleur premier tour."

"Mon départ a été très bon, mais après j'ai eu un peu de mal. J'ai un peu choisi le mauvais endroit où me placer plusieurs fois et ça m'a coûté cher. J'ai été un peu malchanceux mais je pense que c'était quand même une bonne course. On a fait un bon travail, Oscar a battu deux Ferrari, mais j'ai perdu une place au profit d'une Red Bull. Ce n'était pas une mauvaise journée."

"Le rythme était légèrement meilleur que ce que l'on pouvait attendre avant dimanche", a ajouté Norris. "Je pense qu'on a encore du mal avec l'équilibre et que c'est une voiture incroyablement difficile à piloter, mais je pense que c'était la même chose pour tout le monde en piste. Donc rien n'a changé, on a encore les mêmes problèmes et il faut juste du temps pour y remédier."

Propos recueillis par Stuart Codling et Ronald Vording

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