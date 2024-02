Piastri a voulu montrer qu'il n'était "pas une mauviette" dans les duels

Vainqueur de la course sprint du Qatar au cours de sa première saison disputée en F1 avec McLaren, Oscar Piastri s'est attiré de nombreux éloges tout au long de ce championnat 2023 et il n'a pas hésité à se battre de manière rugueuse contre ses adversaires plus expérimentés. Ainsi, on a vu George Russell écoper d'une pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste alors qu'il tentait de dépasser Piastri à Austin, lors du Grand Prix des États-Unis, tandis que Yuki Tsunoda en a été quitte pour un tête-à-queue au Mexique après avoir tenté un dépassement par l'extérieur sur l’Australien.

S'adressant en exclusivité à Motorsport.com, l’ex-champion F2 et F3 explique qu'il était particulièrement important de montrer à ses adversaires qu'il n'était pas une proie facile, malgré son inexpérience du haut niveau.

"Pas vraiment", a ainsi répondu Piastri lorsqu’il lui a été demandé s'il avait été sous-estimé par le reste du plateau. "Bien sûr, il y a une part de respect et je suppose que, d'une certaine manière, on court face aux gens comme on veut qu'ils courent face à nous. Je pense que j'essaie toujours de faire des courses dures, mais justes. Au début de la saison ou au début de votre carrière, il est toujours important de montrer aux gens que vous n'êtes pas une mauviette."

Une bonne réputation en piste

Oscar Piastri estime avoir trouvé un bon équilibre sur la piste en n'étant pas trop agressif. Un trait de caractère qui, selon lui, a joué un rôle majeur dans les succès qu'il a rencontrés lors de son ascension dans les catégories juniors.

"Je ne pense pas être trop dur ou agressif ou quoi que ce soit de ce genre", juge l'Australien. "Au cours de ma carrière en catégories juniors, j'ai remporté des championnats en évitant les ennuis et en faisant preuve de régularité. Je crois qu'il y a un bon dicton qui dit qu'il est parfois plus important de terminer la course et d'avoir tort, que d'avoir raison et d'être hors course ! C'est donc un élément que j'ai toujours essayé de conserver. Mais j'ai juste essayé de courir de manière dure mais juste."

Piastri n'a pas été sanctionné d’un seul point de pénalité sur sa super licence FIA au cours de sa première campagne en Formule 1. Il a achevé le championnat 2023 au neuvième rang avec 97 unités, après avoir inscrit des points sur neuf rendez-vous (dont sept fois lors des huit derniers de la saison).