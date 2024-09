Pérez bat enfin Verstappen en qualifs et retrouve confiance

Quarante-et-une séances de qualifications, qualifs sprint comprises, c'est la série de défaites contre Max Verstappen à laquelle Sergio Pérez a fini par mettre fin sur le tracé de Bakou. Le circuit du Grand Prix d'Azerbaïdjan est l'un de ceux où il est le plus à l'aise, y signant l'an passé ce qui reste à ce jour sa dernière victoire, certes en partie due à de la réussite sur le timing du Safety Car mais qui n'avait ensuite rien dû au hasard.

En 2024, la fin de cette série en qualifications lui vaut une quatrième place sur la grille, 0"210 devant un Néerlandais sixième et qui a notamment commis une erreur dans sa première tentative de Q3. Mais Pérez aussi estime qu'il y avait mieux à aller chercher de son côté : "Je n'ai pas fait mon meilleur secteur 2, c'est dommage", a-t-il ainsi réagi, lui qui termine la séance à huit millièmes de Carlos Sainz, troisième, et un peu plus d'un dixième d'Oscar Piastri, second.

Il s'agit des plus importants progrès faits sur la voiture depuis le début de l'année

Il insiste cependant sur l'amélioration de la RB20 : "D'un autre côté, c'est positif. L'équipe a fait un travail incroyable pour apporter les évolutions afin de corriger les problèmes rencontrés. Il en faut juste plus qui vont dans la même direction. L'équipe est à fond. Oui, nous avons connu une période difficile lors des dernières courses, mais je crois que nous faisons de vrais progrès. Je pense qu'il s'agit des plus importants progrès faits sur la voiture depuis le début de l'année. Donc, avec un peu de chance, nous pourrons transformer cela en rythme de course demain également."

Interrogé sur sa confiance en la RB20, sur un tracé qui est le théâtre de deux de ses six succès en F1, Pérez d'ajouter : "La voiture m'a permis d'être en confiance. Si j'étais arrivé ici avec la même voiture que pendant le reste de la saison, les résultats auraient été les mêmes. [...] L'équilibre s'améliore juste, il va clairement dans la bonne direction. Évidemment, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais aller dans la bonne direction est ce dont nous avons besoin, il faut juste continuer et aller plus loin."

Estime-t-il que la confiance retrouvée à Bakou pourra se transférer aux autres circuits qui viennent ? "Oui, assurément, assurément. C'est très positif mais, oui, on peut voir qu'il faut aller plus loin dans ce sens."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi