Photos - Les F1 2022 ouvrent une nouvelle ère à Barcelone

Ça y est, les voilà ! Les Formule 1 2022 qui n'ont été aperçues que via des photos studio, des rendus informatiques, des images volées et/ou des clichés contrôlés par la communication des écuries vont désormais être scrutées sous tous les angles par les observateurs et les photographes lors de leur premier roulage collectif, les essais de pré-saison de Barcelone.

Même si les fans ne pourront pas en profiter sur place, puisque l'accès à la piste leur a été interdit, et que la diffusion TV de ces tests est grandement limitée par rapport aux saisons précédentes, Motorsport.com vous assure un live intégral et une couverture grâce à ses journalistes sur le Circuit de Barcelona-Catalunya pour suivre chaque journée de bout en bout et ne rien manquer de ces trois premières jours déjà cruciaux en vue de la saison à venir.

Nous vous proposerons également tout au long de la journée de consulter une sélection de nos photos via ce diaporama, mais également bien entendu via notre galerie du jour où vous trouverez l'ensemble des clichés pris par les photographes de Motorsport Images sur place.

En piste ce mercredi, vous retrouverez George Russell et Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc et Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Sebastian Vettel et Lance Stroll (Aston Martin), Nicholas Latifi et Alex Albon (Williams), Robert Kubica et Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ainsi que Nikita Mazepin et Mick Schumacher (Haas).

Pour rappel, les essais de Barcelone se tiendront jusqu'à ce vendredi, de 9h à 18h, avant une seconde session d'essais hivernaux du côté de Bahreïn du 10 au 12 mars. Le premier Grand Prix de la saison se tiendra également à Sakhir, le week-end du 18 au 20 mars.