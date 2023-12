Oscar Piastri a vécu "de vraies montagnes russes" en 2023

Dimanche dernier, Oscar Piastri a marqué l'Histoire du sport automobile en devenant le tout premier pilote à être désigné à trois reprises Rookie de l'année aux illustres Autosport Awards.

Après avoir impressionné lors de ses campagnes en FIA F3 en 2020 et en Formule 2 l'année suivante, toutes deux couronnées d'un titre, Piastri a suffisamment convaincu pour obtenir cette distinction de nouveau à l'issue de sa première saison en Formule 1, face à Logan Sargeant, à Liam Lawson et au champion F3 Gabriel Bortoleto.

Vendredi, ce prix lui a également été décerné au Gala de la FIA, et là non plus ce n'était pas une première puisque son titre en F2 lui avait déjà valu cette distinction.

Le débutant australien aura connu une première année en deux parties : neuf premiers Grands Prix où il n'a marqué que cinq points au volant d'une McLaren en difficulté, puis avec les évolutions majeures apportées à la MCL60, 92 unités en 13 rendez-vous, pour deux podiums à la clé. Le Grand Prix du Qatar en a été le point d'orgue, avec le meilleur temps du shootout et la victoire lors du sprint.

"Ça a été de vraies montagnes russes, plus que je ne m'y attendais", confie celui qui reste loin de son chef de file Lando Norris au général, celui-ci ayant engrangé 205 points. "Je savais qu'il allait y avoir des hauts et des bas, peut-être pas aussi bas au début ou aussi hauts à la fin ! Mais j'ai vraiment beaucoup appris. Je crois avoir vécu plus ou moins toutes les situations possibles, à part une lutte pour le titre. Ça a donc été une bonne année en matière d'apprentissage."

"Je pense que l'on apprend collectivement comment se battre aux avant-postes à nouveau, ce qui est enthousiasmant. [McLaren] n'a pas été dans cette position depuis dix ans. Alors ça fait plaisir d'en discuter à nouveau, de passer ces scénarios en revue."

Oscar Piastri et l'écurie McLaren

"Et pour moi, c'est vraiment un privilège de se battre devant si tôt dans ma carrière. Il y a des gens qui passent toute leur carrière en F1 sans avoir l'opportunité que j'ai eue en 22 courses. J'en suis donc très, très reconnaissant. Et je suis impatient de vivre de nombreuses autres années où j'espère que l'on pourra faire ça plus souvent."

Piastri ne manque pas de saluer la contribution de son écurie à ses résultats. Lorsque Motorsport.com lui demande s'il est fier de ce qu'il a accompli, le pilote McLaren répond : "La saison a vraiment été super. Il y a beaucoup de temps forts que je n'aurais pas pu vivre si l'équipe n'avait pas amélioré la voiture ainsi, alors une grande partie du mérite leur revient. Mais j'imagine que je peux aussi me féliciter, car j'ai dû être performant dans ces moments-là également."

"Le moment dont je suis le plus fier est probablement Silverstone, où nous avons débarqué avec une voiture qui était compétitive et j'ai pu en tirer le meilleur. Le Japon n'a pas été ma plus belle course, mais j'en ai fait suffisamment pour signer mon premier podium. Et au Qatar, notre unique véritable opportunité de gagner quelque chose cette année, on a réussi à la saisir. Je peux en être très fier. Il y a certainement eu des week-ends plus compliqués et des choses sur lesquelles il faut encore travailler. On ne remporte pas des championnats avec un ou deux bons week-ends, je le sais de ma carrière en formules de promotion, alors il faut juste concrétiser ça plus souvent."

Propos recueillis par Adam Cooper