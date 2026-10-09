Pour Piastri, Red Bull est devenue une "référence" au fil de 2026

Oscar Piastri considère désormais Red Bull comme "la référence du peloton" aux côtés de Mercedes, alors que McLaren a perdu du terrain dans la hiérarchie de la Formule 1 pour 2026.

Red Bull a apporté une mise à jour significative à sa RB22 lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, avec des pontons, un plancher, des rétroviseurs, un halo et un diffuseur remaniés.

Cela a permis à l'écurie d'obtenir ses deux meilleurs résultats de la saison à ce jour : à Bakou, Max Verstappen a talonné George Russell pour la victoire après s'être élancé de la huitième place sur la grille, avant que le quadruple champion du monde ne s'impose haut la main en Malaisie.

De son côté, McLaren a également fait évoluer sa MCL40 en Azerbaïdjan, avec des pontons, un capot moteur, un plancher, un diffuseur, une suspension arrière et un aileron arrière révisés ; cependant, les monoplaces couleur papaye ont peiné à conserver leur statut de prétendantes à la victoire après les triomphes de Lando Norris au Hungaroring et à Zandvoort.

L'évolution a fonctionné comme prévu, a noté le directeur de l'écurie Andrea Stella, mais n'a pas apporté le gain escompté par rapport aux autres écuries de pointe. Piastri aurait pu monter sur le podium à Bakou sans un blocage de roue en fin de course ; à Sepang, les deux pilotes se sont qualifiés et ont terminé en dehors du top 5.

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"Mercedes a manifestement été très performante tout au long de la saison, et je pense qu'à Bakou, avec les longues lignes droites, ce n'était pas vraiment une surprise qu'ils soient si rapides", a commenté Piastri.

"Compte tenu du nombre de lignes droites en Malaisie, il était surprenant qu'ils ne soient pas plus rapides."

"Quoi que Red Bull ait apporté à sa voiture à Bakou, c'était manifestement énorme. Cette course est en quelque sorte passée relativement inaperçue pour eux, compte tenu de leur position sur la grille de départ et du problème de moteur de Max. S'il avait pris le départ devant à Bakou, cela aurait évidemment mis George sous une pression énorme, [non seulement] en fin de course, mais tout au long de celle-ci. Et puis, bien sûr, en Malaisie, il formait sans aucun doute le duo voiture-pilote le plus rapide."

"Je pense vraiment que les autres équipes autour de nous progressent. Vous savez, Ferrari et nous semblons un peu osciller, mais Mercedes a toujours été la référence, et je pense que Red Bull les a en quelque sorte rejoints ces deux dernières semaines."

McLaren a en effet été gênée par des problèmes liés au système d'injection de carburant lors des deux dernières manches, problèmes que l'équipe a réussi à résoudre pour Singapour - même si cela pourrait ne pas suffire pour rivaliser avec Mercedes et Red Bull.

Interrogé sur les principaux enseignements à tirer de la Malaisie, Norris a déclaré : "Il y en a eu plusieurs, tant de mon côté que de celui de l'équipe, évidemment liés à ce qui s'est passé en course, mais aussi des aspects plus généraux concernant la voiture, les points sur lesquels nous devons progresser et la manière dont nous pouvons retrouver le niveau que nous avions lors des dernières courses : Budapest, Zandvoort, Madrid.

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"Il y avait des choses évidentes, comme la vitesse en ligne droite et les problèmes que j'ai rencontrés avec la voiture, ainsi que, bien sûr, des aspects plus techniques, notamment concernant la manière dont nous pouvons exploiter davantage le potentiel de la voiture pour retrouver le niveau de performance que nous avions auparavant. C'est donc un défi délicat à relever, mais il y a beaucoup de travail à faire et l'équipe travaille d'arrache-pied."

Interrogé sur la question de savoir si les problèmes rencontrés à Sepang étaient spécifiques à ce circuit, il a ajouté : "Eh bien, à Bakou, nous n'étions pas non plus particulièrement rapides. Je ne dirais donc pas qu'il s'agit uniquement d'un problème lié à la Malaisie. Il y a bien sûr certains éléments propres à la Malaisie, comme la rugosité de l'asphalte, qui, selon nous, ont joué un rôle."

"Ce sera donc une bonne chose pour nous de voir ce week-end si une partie de la performance qui nous a fait défaut là-bas revient. Et Singapour est un circuit que j'apprécie beaucoup et sur lequel nous avons obtenu de bons résultats ces dernières années."

"Donc oui, cela tient certainement en partie au circuit, et les deux derniers ne correspondaient pas tout à fait à nos points forts, contrairement à ce que nous avons vu à Madrid et lors de certaines autres courses", a-t-il poursuivi. "Mais dans l'ensemble, nos performances restent en deçà du niveau requis et de celui que nous souhaitons atteindre. Nous devons encore faire mieux, quoi qu'il arrive."

Avec un week-end sprint, Singapour pourrait en réalité s'avérer une épreuve complexe pour permettre à McLaren de rebondir, Piastri décrivant la MCL40 comme une voiture délicate pour laquelle il est difficile de trouver rapidement un réglage satisfaisant.

"Avec la voiture de cette année, cela n'a jamais été facile pour aucun de nous deux, mais surtout pour moi, donc cela va certainement mettre nos capacités à l'épreuve", a admis l'Australien.