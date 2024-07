Gasly : "Il y a trop d'erreurs, trop de problèmes" chez Alpine

Alors que l'on pensait qu'Alpine allait dans la bonne direction après plusieurs Grands Prix dans les points, l'écurie française semble retomber dans ses travers. Après avoir abandonné avant même le départ à Silverstone en raison d'un problème de boîte de vitesses, Pierre Gasly a été à nouveau victime d'un problème mécanique ce week-end en Hongrie.

Parti de la voie des stands en raison de changement d'éléments sur son unité de puissance, Pierre Gasly a réussi à remonter dans le classement jusqu'à se battre pour les points avec Fernando Alonso. Cependant, ses espoirs de top 10 se sont envolés lors du 33e tour quand le Français a été rappelé dans son stand pour abandonner en raison d'un problème hydraulique. Au micro de Canal+, le pilote Alpine a déploré les "trop" nombreux problèmes que l'écurie française rencontre ces derniers temps.

"Déçu. C'est encore une opportunité de ratée. On faisait un très bon début de course, on s'est retrouvé en bagarre pour les points. On était avec Alonso, devant même, je pense que l'on aurait été dans la bagarre pour un ou deux points, mais il y a trop d'erreurs, il y a trop de problèmes."

"C'est trop approximatif. Un coup c'est la stratégie hier, aujourd'hui c'est un problème hydraulique, la dernière manche c'était la boîte [de vitesses]. Il faut juste que l'on se reprenne, je sais que l'équipe est capable de faire beaucoup mieux. J'ai confiance en eux mais en ce moment, il y a trop de problèmes."

Quand Pierre Gasly évoque une erreur stratégique rencontrée la veille, il fait référence à la première partie de la séance de qualifications. Dans les dernières minutes de la Q1, la piste s'est fortement améliorée, obligeant les pilotes à se relancer pour valider leur place en Q2. Seulement, Alpine a été la seule équipe à ne pas relancer ses pilotes, tandis que toutes les autres écuries amélioraient. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont donc été contraints de s'élancer en fond de grille.