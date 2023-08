Pourquoi Leclerc et Ferrari n'ont pas encore parlé d'avenir

Il y a eu des spéculations sur votre avenir chez Ferrari pendant la trêve estivale. Qu'en est-il ?

J'aimerais bien avoir conclu ce contrat [évoqué par la rumeur] parce qu'il a l'air d'être intéressant ! Mais il n'y a aucun nouveau contrat et aucune discussion. À un moment donné, nous aurons assurément ces discussions. Je pense que mes intentions sont claires. Pour ce qui est de l'équipe, je ne sais pas, mais je ne suis pas trop inquiet non plus.

Toutefois ce n'est pas une priorité pour l'instant. Pour l'instant, nous voulons simplement essayer de travailler autant que possible sur la voiture pour revenir à notre situation de l'année dernière, qui était la bagarre pour les victoires. Ensuite, nous verrons. Mais à la fin de la saison, il est certain que nous aurons ces discussions.

Quand souhaitez-vous que les négociations commencent ?

Honnêtement, je n'ai pas de date butoir. Je ne suis pas si pressé que ça. J'ai encore un an et demi, ce qui semble peu d'une certaine manière parce que je suis sous contrat depuis cinq ans. Nous nous rapprochons donc de la fin. Mais il reste encore beaucoup de temps.

Êtes-vous convaincu par le projet de Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari ?

Je suis tout à fait convaincu. Vous dire que [ça donnera des résultats] dans deux mois, dans un an ou dans trois ans, c'est très difficile. J'espère que ce ne sera pas dans trois ans. Je suis pleinement convaincu que c'est la bonne approche à adopter. Comme nous l'avons dit précédemment, de nouveaux ingénieurs rejoignent l'équipe. C'est toujours le cas. C'est un plan cohérent pour l'année prochaine dans le but de renforcer l'équipe. Et je pense que c'est la bonne façon de procéder. Je suis donc pleinement convaincu par la vision que Fred a pour l'équipe. Nous travaillons sans aucun doute dans la bonne direction. Combien de temps cela prendra-t-il ? Je n'en sais rien.

Êtes-vous surpris que l'équipe n'ait pas réglé la question du contrat plus tôt ? Une autre équipe pourrait vous approcher...

Honnêtement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas inquiet. Si j'étais inquiet, j'aurais probablement entamé les discussions plus tôt. Mais je ne suis pas trop inquiet. Tout ira bien. Nous n'avons pas encore entamé les discussions, mais je serai heureux de le faire à la fin de l'année.

Est-ce une décision mutuelle d'attendre la fin de l'année ?

En fait, nous n'en parlons pas. Ni moi, ni eux. En gros, nous avons tous les deux pris cette décision et je pense que c'est la bonne. Comme je l'ai dit, rien ne presse.

Propos recueillis par Matt Kew